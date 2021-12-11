Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmacılarının açıklanacağı tarih ve saati duyurdu - Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak?
Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Daha önce isimlerin belli olduğu bilgisini veren Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star yarışmacılarının açıklanacağı tarih ve saati duyurdu. Peki, -Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak? İşte kulislerde dolaşan isimler...
Acun Ilıcalı'dan Survivor için heyecanlandıran yeni sezon paylaşımı geldi. Sosyal medya hesabı instagram üzerinden Survivor All Star ile ilgili bir duyuru paylaşan Ilıcalı, All Star kadrosunu açıklayacağı tarihi ve saati paylaştı.