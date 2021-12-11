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Televizyon
Haber Giriş: 11 Aralık 2021 - 13:39 | 

Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmacılarının açıklanacağı tarih ve saati duyurdu - Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak?

Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Daha önce isimlerin belli olduğu bilgisini veren Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star yarışmacılarının açıklanacağı tarih ve saati duyurdu. Peki, -Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak? İşte kulislerde dolaşan isimler...

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Acun Ilıcalı'dan Survivor için heyecanlandıran yeni sezon paylaşımı geldi. Sosyal medya hesabı instagram üzerinden Survivor All Star ile ilgili bir duyuru paylaşan Ilıcalı, All Star kadrosunu açıklayacağı tarihi ve saati paylaştı.
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Acun Ilıcalı paylaşımında "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti.
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Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü.
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Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Gizem Kerimoğlu, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya'nın kadroda yer alabileceği iddia ediliyor.
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