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Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 08:21,

Acun Ilıcalı sordu: Survivor'dan sonra ne yapacaklar? Evrim'in gözyaşları geceye damga vurdu... Survivor'da dün akşam neler oldu?

Survivor nedeniyle bir süredir Dominik'te bulunan Acun ılıcalı, Türkiye'ye döndü. İstanbul'daki yeni sezon hazırlıklarnı yapan Acun Ilıcalı dün Dominik'e canlı bağlandı. Instagram sayfası üzerinden yaptığı canlı yayında tüm yarışmacılarla tek tek konuşan Ilıcalı, onlara Survivor sonrası planlarını sordu. Öte yandan dün akşam Survivor'da erzak oyunu heyecanı vardı. 4 kişilik mavi takım, 5 kişilik kırmızı takıma karşı mücadele etti. Kazanan Cemal Can'ın takımı oldu. Yarış boyunca istediği atışı yapamayan Evrim, gözyaşlarına boğuldu. İşte Survivor'da yaşananlar...

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1
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı, dün Instagram sayfası üzerinden yarışmacılarla sohbet etti. Barış, Berkan, Cemal Can, Nisa, Evrim, Yasin, Sercan, Elif ve Ardahan'a tek tek 'Survivor'dan sonra ne yapacaksınız?' diye soran ünlü sunucu zaman zaman gülme krizine girdi. Yarışma dün akşam erzak ödülü mücadelesine de ev sahipliği yaptı. Barış'a yenilen Evrim gözyaşlarına boğuldu... İşte yaşananlar!

2Barış
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Barış

Yeni takımlar çok güzel oldu. Nisa ile aynı takımda olmak çok eğlenceli. Cemal Can takım kaptanımız önerilerde bulunuyor. İçimde kalan tek bir şey var. Basketbol maçını yeniden yapmak istiyorum kesinlikle. Bütün ekip üzerimize titriyor bir sorun olduğunda herkes elinden geleni yapıyor.

3Evrim
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Evrim

Bundan sonra farklı olarak sadece müsrif olmayacağım. Gerçekten artık müsrif olmayacağım. Ailemle daha fazla vakit geçireceğim. Değiştireceğim çok bir şey yok açıkcası. Annemin sesini özledim. Annemi aradığımda onun sesindeki titremeyi öyle bir hissettim ki, çok güzel bir duyguydu. Anneme verdiğim sözü tutacağım. Onu Fransa'ya götüreceğim. O sözümü tutacağım.

4Cemal Can
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Cemal Can

Ben kaptanlığa çok alıştım. Sorumluluk hissettim ilk başta ama sonra alıştım. Bundan sonra her şeyin değerini bin kat daha anlamış olduk. Özellikle zaman kavramının degerli olduğunu anladık. Normal hayatımızda sivil hayat diye söylediğimiz hayatta her anımı dolu dolu geçirmek istiyorum.

5Nisa
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Nisa

Cemal Can'ı motive ediyorum. Gelecek oyunlardan korkmaya başladım. Normal hayatta küsme huyum hiç yok. En çok annemi kardeşimi özledim. Eşyalarımı fazla çalmıyormuş. Buna sevindim.

6Yasin
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Yasin

Öyle bir kitledin ki abi bir şey yapamadım o an. Aslında pozitif ve şakacı bir insanım ama Survivor şartları yavaş yavaş sınırlarımı zorlamaya başladı. Yaklaşık 1 yıldır Acun medyanın içinde olan bir insanım. Survivor dışarıdan göründüğü gibi değil, psikolojik durumları ve açlığı dibine kadar yaşadığın bir yarışma. 20.5 kilo verdim iki ayda bunu kim vermiş.

7Berkan
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Berkan

Son düzlükteyim, kendimi çok iyi hissediyorum duygusal olarak iniş çıkkış yaşadım ama bu takım değşikliği bana iyi geldi. Keyfimiz yerinde mental olarak çok hazır hissediyorum. Bundan sonra her sabah bildiğim tek bir şey varsa, o yediğimiz tek bir pirinç tanesi bizim için çok değerli, israf etmeyeceğiz, kedime daha çok yemek vereceğim.

8Sercan
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Sercan

Hayatımın dönüm noktası diyebilirim burası için. Survivor'a katıldığım için çok mutluyum. Bundan sonra anı yaşayacağım, sevdiklerimin değerini bileceğim. Burada anı yaşamayı ve anın kıymetini öğrendim. Yemeğin değerini de anladım, bir pirinç tanesinin bile değerini anladım. Daha heyecanlı ve keyifli hissediyorum yeni takımımda.

9Elif
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Elif

Yeni takımımla çok iyiyim. 4 aylık süre boyunca rakiptik, çok farklı bir enerji. Güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Oyunlara bir an önce başlamak istiyorum.

10Ardahan
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Ardahan

Bundan sonra buraya gelmeden önce insanların üzerinde güzel bir hikaye bırakmak istiyordum. Sizlerin sayesinde buna ulaştım, bir çizgide ilerlemek istedim. Sevdiklerimin her anında yanlarında olmak istiyorum bundan sonra. Çıktığım zaman bütün insanlara ulaşmak ve yardımcı olmak istiyorum. Çıktığımda bütün dünyayı dolaşmak istiyorum.

11
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Karşı takım ile ödül oyunu için mücadele eden Evrim, istediği atışları yapamayınca gözyaşlarına boğuldu. Evrim'i yeni takım arkadaşı Elif teselli etti.

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