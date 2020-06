Acun Ilıcalı sordu: Survivor'dan sonra ne yapacaklar? Evrim'in gözyaşları geceye damga vurdu... Survivor'da dün akşam neler oldu?

Cemal Can Ben kaptanlığa çok alıştım. Sorumluluk hissettim ilk başta ama sonra alıştım. Bundan sonra her şeyin değerini bin kat daha anlamış olduk. Özellikle zaman kavramının degerli olduğunu anladık. Normal hayatımızda sivil hayat diye söylediğimiz hayatta her anımı dolu dolu geçirmek istiyorum.