Dünyadan en güncel haberler, Türkiye'den sondakika haberleri, ekonomi dünyasından en flaş gelişmeler için Hürriyet'in uygulamalarını kullanabilirsiniz.
HaberlerKelebek HaberleriMagazin HaberleriAcun Ilıcalı sordu, Survivor yarışmacıları anlattı... Cemal Can'ın ağlama krizine girme nedeni belli oldu... Barış'ın hayat hikayesinden dram çıktı! Survivor'da dün akşam neler oldu?
Acun Ilıcalı sordu, Survivor yarışmacıları anlattı... Cemal Can'ın ağlama krizine girme nedeni belli oldu... Barış'ın hayat hikayesinden dram çıktı! Survivor'da dün akşam neler oldu?
Cemal Can, Barış, Berkan, Nisa, Elif, Sercan, Yasin ve Evrim'i şampiyonluk için mücadele ettiği Survivor'da dün akşam konsey heyecanı vardı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılar için son kez SMS çağrısı yaptığı geceye gözyaşları damga vurdu. Ilıcalı, yarışmacılardan tek tek hayat hikayelerini anlatmalarını istedi. Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesinden dram çıktı. Söz sırası gelen Cemal Can ise yaşadıklarını anlatırken hüngür hüngür ağladı. İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Survivor 2020'de final için geri sayım başladı. 8 yarışmacının şampiyonluk için ter döktüğü Survivor'da dün najşam 2. SMS konseyi vardı. Son 4 yarışmacı kalana kadar bir daha oylama yapılmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, yarışmacılardan hayat hikayelerini anlatmasını istedi. İlk sözü alan Barış Murat Yağcı oldu. Barış'ın hayat hikayesinden dram çıktı. Gecenin ilerleyen dakikalarında söz alan Cemal Can ise yaşadıklarını anlatırken ağlama krizine girdi.
2
Abone Ol
CEMAL CAN:
"Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi. Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı..."
3
Abone Ol
"Çok değişik insanlarla tanıştım. Onlara karşı güzel bakamamışım olabilirim. Onlar beni üzmüş olabilirler. Fakat hayatımı ilerletmemde bana fikir veren insanlar oldu. Şimdi döndüğümde 'İyi ki o insanlar hayatıma girdi' diyebiliyorum. Fakat o zaman demediğim için pişmanlık duyuyorum. Şu an geriye baktığımda, o insanların o zaman değerini bilmek gerekiyormuş. Kendime kızgınlığım bu yüzden. Buraya gelmeden önce bir çoğuyla görüşmüyordum. Ama Survivor'daki dönemim boyunca değerlerini çok iyi anladım. Buradan çıktıktan sonra hayatıma değişik bir yön vereceğim. Dışarıdaki insanların değerini bilmemi sağladı burası"
4
Abone Ol
"Yeri geldi düştüm ama baktığımda 'İyi ki düşmüşüm' dediğim oldu. Burası da çocukluk hayallerimden biriydi. Belki dışarıdan Survivor karakterine benzer bir karakterim yok. Ama içimde farklı bir duygular vardı onları yaşatmak istiyordum. Takım sporu yapmak istiyordum ama hep eğitime yöneltildim. Burada bu duyguları yaşama fırsatım oldu"
5
Abone Ol
BARIŞ MURAT YAĞCI:
"Basketbolu bırakma sebebim yaşadığım bir sağlık sorunuydu. Bir daha hayatım boyunca bir şey yapamayacağımı düşündüm. Sonrasında modellik yapmak için yurt dışına çıkmıştım, üç sene yurt dışında yaşadım.Yurt dışında yaşadığım süreçte annem 4 kere kansere yakalandı ve her defasında bunu yenmeyi başardı. Türkiye'ye temelli dönüş yapmak zorunda kaldım. Bir şekilde dizi sektörüne girdim. Elle tutulur birkaç iş yaptım ama hiçbir zaman ünlü bir birey olmadım, hatta kendimi hiçbir zaman ünlü olarak nitelendirmedim."
6
Abone Ol
"Survivor hiçbir zaman birisinin basamak yeri olamaz, başlangıç yeri olabilir. Kendimde bunu da gözlemledim. Kız kardeşimin doğumunda annemi kaybetme riskim vardı. O günden sonra bir çocukluk yaram vardı. İnsanlara güven, konuşma ve açılma kısmında eksik kaldığım doğrudur ama zamanla bunları elimden geldiği kadar telafi ettim. Gerçek yaşantımda kimse beni eleştirmedi, herkes olumlu şeyler söylediği için gerçek kimliğimi bulamadım. Bu yarışma sayesinde, beni eleştiren insanlar sayesinde gerçek kimliğimi buldum.Bugüne kadar bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Elimden gelen performansı yapmaya çalışıyorum. Bir sakatlığım vardı, hala da var. Performansım bundan sonra iyi olmayabilir, beni geçmişle hatırlasınlar. Herkesin ellerinden öpüyorum."
7
Abone Ol
SERCAN:
"Trabzonspor dışında şampiyon olan Anadolu kulübü yoktu. Hayatımdaki en önemli an Bursaspor'daki şampiyonluğumuz. O kadroda yer aldığım için onurluyum, gururluyum. Galatasaray'a transfer olduğumda da şansım yaver gitti. İlk 2 sene şampiyonluk yaşadım. Şanslıyım. Nereye gitsem kupa ve şampiyonluk şansım var. Ne hayallerimizi yaşamaya başlarız, gerçek hayatımız o zaman başlıyor. İnsanların ne dediğini hiçbir zaman umursamadım. Öyle yaşasaydım şu an hala futbola devam ediyordum. Ben hep hayallerimin peşinde gitme kararı aldım. Yine özgür bir şekilde karar alıp Survivor'a katıldım."
8
Abone Ol
"Hedeflerim farklı. Belki Survivor'ı bir basamak olarak kullanıyorum. Bir Survivor olduğumu da düşünüyorum. Doğal yaşantıyı çok seven bir insandım. Hayatım hep bu yöndeydim. Tatillerim bu yönde. 5 yıldızlı otelde beni asla göremezsiniz. Doğal yaşam benim hayatım. Gidip bir yerde kamp kurmak benim en büyük hobim, hatta yaşam tarzım. Bu sebeple Survivor'ı yaşadığımı düşünüyorum ve yaşamaya devam edeceğim. Şampiyonluk yaşar mıyım yaşamaz mıyım bilmiyorum ama ben geldiğim yere kadar geldim. Burada benden daha çok hak eden arkadaşlarımız var. Daha çok ihtiyacı olan arkadaşlarım var. Açıkçası bu yüzden şampiyonlukta gözüm yok. Ama sonuna kadar da gideceğim. İnşallah final koltuğuna oturabilirim. En çok da Elif'in şampiyon olmasını istiyorum. Bunu açık yüreklilik ile söyleyebilirim. Herkese de başarılar diliyorum."
9
Abone Ol
BERKAN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Survivor'da dün akşam son kez kaptanlık oyunu oynandı. Elif ve Yasin mücadeleden galip çıktı. Elif takımına Berkan, Sercan ve Evrim'i aldı. Yasin ise Cemal Can, Nisa ve Barış'tan oluşan bir takım kurdu. İki takım erzak oyunu için karşı karşıya geldi.
10
Abone Ol
Moralinin bozuk olduğu her halinden belli olan Berkan, Cemal Can ile parkura çıktı. Yarışı kaybeden Berkan, bench'te sinir krizi geçirdi. Elindeki matarayı nehre fırlatan Berkan, sakinleşmekte zorlandı. Yarışmacı, Elif'in müdahalesi ile yeniden oyun alanına döndü.
11
Abone Ol
BARIŞ YERDE KALDI
Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İki takımın ödül oyunu için mücadele ettiği yarışta Barış sakatlandı.
12
Abone Ol
Bir anda yere yığılan Barış'ın yardımına takım arkadaşları ve doktor koştu. O sırada Evrim'in "Son atışa bakabilir miyiz" isteği Yasin'in tepkisini çekti.