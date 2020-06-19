Acun Ilıcalı sordu, Survivor yarışmacıları anlattı... Cemal Can'ın ağlama krizine girme nedeni belli oldu... Barış'ın hayat hikayesinden dram çıktı! Survivor'da dün akşam neler oldu?

"Hedeflerim farklı. Belki Survivor'ı bir basamak olarak kullanıyorum. Bir Survivor olduğumu da düşünüyorum. Doğal yaşantıyı çok seven bir insandım. Hayatım hep bu yöndeydim. Tatillerim bu yönde. 5 yıldızlı otelde beni asla göremezsiniz. Doğal yaşam benim hayatım. Gidip bir yerde kamp kurmak benim en büyük hobim, hatta yaşam tarzım. Bu sebeple Survivor'ı yaşadığımı düşünüyorum ve yaşamaya devam edeceğim. Şampiyonluk yaşar mıyım yaşamaz mıyım bilmiyorum ama ben geldiğim yere kadar geldim. Burada benden daha çok hak eden arkadaşlarımız var. Daha çok ihtiyacı olan arkadaşlarım var. Açıkçası bu yüzden şampiyonlukta gözüm yok. Ama sonuna kadar da gideceğim. İnşallah final koltuğuna oturabilirim. En çok da Elif'in şampiyon olmasını istiyorum. Bunu açık yüreklilik ile söyleyebilirim. Herkese de başarılar diliyorum."