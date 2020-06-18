Acun Ilıcalı sordu... Survivor Barış Murat Yağcı hayat hikayesini anlattı!

'DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜRLER...' "Gerçek yaşantımda kimse beni eleştirmedi, herkes olumlu şeyler söylediği için gerçek kimliğimi bulamadım. Bu yarışma sayesinde, beni eleştiren insanlar sayesinde gerçek kimliğimi buldum.Bugüne kadar bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Elimden gelen performansı yapmaya çalışıyorum. Bir sakatlığım vardı, hala da var. Performansım bundan sonra iyi olmayabilir, beni geçmişle hatırlasınlar. Herkesin ellerinden öpüyorum."