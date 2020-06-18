Acun Ilıcalı sordu... Survivor Barış Murat Yağcı hayat hikayesini anlattı!
Finaline sayılı günler kalan Survivor'da dün akşam SMS konseyi vardı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara birbirleri hakkındaki düşüncelerini sorduğu geceye Barış Murat Yağcı'nın sözleri damga vurdu. Zaman zaman arkadaşları tarafından sert eleştirilere maruz kalan Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, hayat hikayesini anlattı. 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı'nın sözleri duygusal anlara neden oldu.
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Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020'nin 17 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar SMS konseyine çıktı. Merakla beklenen konseye Barış Murat Yağcı'nın açıklamaları damga vurdu.
Yarışmanın başladığı günden bu yana her hafta SMS birincisi olmayı başaran 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı'nın sözleri konseyde duygusal anlara neden oldu. İşte Barış Murat Yağcı'nın sosyal medyada da gündem olan o açıklamaları...
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'KOLAY GÜVENEMEM'
"İnsanlara kolay güvenebilen, kolay açılabilen biri değilim. Daha önce yaşadığım birkaç olay vardı. Basketbolu bırakma sebebim yaşadığım bir sağlık sorunuydu. Bir daha hayatım boyunca bir şey yapamayacağımı düşündüm. Sonrasında modellik yapmak için yurt dışına çıkmıştım, üç sene yurt dışında yaşadım."
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'ÜNLÜ DEĞİLİM'
"Yurt dışında yaşadığım süreçte annem 4 kere kansere yakalandı ve her defasında bunu yenmeyi başardı. Türkiye'ye temelli dönüş yapmak zorunda kaldım. Bir şekilde dizi sektörüne girdim. Elle tutulur birkaç iş yaptım ama hiçbir zaman ünlü bir birey olmadım, hatta kendimi hiçbir zaman ünlü olarak nitelendirmedim."
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'GERÇEK BARIŞ İLE TANIŞTIM'
"Siz beni Ünlüler takımına aldınız ama kendi tercihimle Gönüllüler takımına geçip gerçek Barış'ı bulma yolunda önemli bir adım attım. Sonrasında yaşananlar zaten beni gerçek Barış Murat Yağcı ile tanıştırdı."
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'ÇOCUKLUK YARAM VARDI...'
"Survivor hiçbir zaman birisinin basamak yeri olamaz, başlangıç yeri olabilir. Kendimde bunu da gözlemledim. Kız kardeşimin doğumunda annemi kaybetme riskim vardı. O günden sonra bir çocukluk yaram vardı. İnsanlara güven, konuşma ve açılma kısmında eksik kaldığım doğrudur ama zamanla bunları elimden geldiği kadar telafi ettim."
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'DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜRLER...'
"Gerçek yaşantımda kimse beni eleştirmedi, herkes olumlu şeyler söylediği için gerçek kimliğimi bulamadım. Bu yarışma sayesinde, beni eleştiren insanlar sayesinde gerçek kimliğimi buldum.Bugüne kadar bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Elimden gelen performansı yapmaya çalışıyorum. Bir sakatlığım vardı, hala da var. Performansım bundan sonra iyi olmayabilir, beni geçmişle hatırlasınlar. Herkesin ellerinden öpüyorum."