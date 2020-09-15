Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evlendiği için pişman mı?

KURACAĞI DİJİTAL PLATFORM'UN İÇERİĞİNDE NELER OLACAK? Netflix'i takdir ediyorum. Netflix bizim için kardeş bir kurum gibi. Amaç Netflix'i yenmek değil amaç bu platformda başarılı olmak. Neflix'e rakip olma gibi bir durum söz konusu değil. Alanlarımız aynı değil. Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz. Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.