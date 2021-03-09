Acun Ilıcalı resti çekti: 'Yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu oluyorum

Eleme konseyinde toplanan yarışmacılar yaşananları değerlendiriyor. Acun Ilıcalı davranışlarından dolayı Çağrı'ya çok sert tepki gösteriyor. Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu oluyorum" ifadelerini kullanıyor. Çağrı ise bu sözler sonrası gözyaşlarını tutamıyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasından sonra Çağrı, 'yarışmaya veda edecek mi' sorusu akıllara geliyor.