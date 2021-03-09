Acun Ilıcalı resti çekti: 'Yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum

Survivor 2021 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Oyun sırasında Çağrı'nın gönüllüler takımına sinirlenmesi ve sunucu Murat Ceylan'ın üstüne yürümesi sonrası konseyde Acun Ilıcalı resti çekti. Çağrı'nın bu hareketi 'acaba diskalifiye mi olacak?' sorusunu akıllara getirdi.
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Survivor'da bu akşam yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Sinirlerin gerildiği yarışmada Çağrı, Gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor. 'Özür dileyecek' diye bağıran Çağrı araya giren Murat Ceylan'a da 'sana ne' diye tepki gösteriyor.
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Sunucu Murat Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle iyice çıldıran Çağrı adeta deliye dönüyor ve ünlü sunucuya 'Ne yeter, sana ne?' diye tepki gösteriyor. Takım arkadaşlarının zor sakinleştirdiği Çağrı daha sonra oyun alanından koşarak ayrılıp başka bir bölgeye gidiyor.
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Eleme konseyinde toplanan yarışmacılar yaşananları değerlendiriyor. Acun Ilıcalı davranışlarından dolayı Çağrı'ya çok sert tepki gösteriyor. Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum" ifadelerini kullanıyor. Çağrı ise bu sözler sonrası gözyaşlarını tutamıyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasından sonra Çağrı, 'yarışmaya veda edecek mi' sorusu akıllara geliyor.
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ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI
Survivor 2021'in 9. haftasında eleme potasına giren isimler Öykü Uysal, Hanzade ve Aleyna Çalışkan olmuştu. Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar verilecek ödül için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor'ın son bölümünde takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan ve mücadele dolu geçen ödül oyununda yarışmacılar, deniz üzerindeki parkurda engelleri aşmak için varlarını yoklarını ortaya koydu.
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım yarışmacıları, rozbif ve peynirli birer sandviç ve bir dilim havuçlu kek yeme hakkı elde etti.
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Survivor Türkiye'de ödül oyunu öncesinde takımlar, avantaj oyununa çıktı. Mücadele sonunda avantaj oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.
Survivor'da denizin üstüne kurulu parkurda yarışmacıların rekabeti nefes kesti. Mücadele sonucu ödülü Gönüllüler Takımı kazandı.