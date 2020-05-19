Acun Ilıcalı önce kızdı sonra güldü: Bana posta koyan ilk yarışmacı!

BANA POSTA KOYAN İLK YARIŞMACI Acun Ilıcalı, Berkan’a 'tranquilo' ne alaka diye sordu. Berkan’ın "Herkes bir sakin olsun. Skor 9-9, herkes bir sakin olsun" şeklindeki cevabı ise ünlü yapımcıyı güldürdü. Instagram hesabından o anın görüntüsünü yayınlayan Ilıcalı, gülücük emojisi ile birlikte "Bana posta koyan ilk yarışması" notunu ekledi.