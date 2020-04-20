Acun Ilıcalı: İstemediğimiz şeyler oldu... Survivor'da yumruk yumruğa!

'İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU' Ilıcalı, sunucuların 'her şey yolunda mı?' sorusuna beklenmedik bir cevap verdi.



Acun Ilıcalı "Her şey yolunda diyemeyeceğim. Bugün bir ödül oyunu vardı. Dominik'in en güzel 3 evinden biri. Yarışmacıların buna çok ihtiyacı vardı. Herkes kazanmak isteyince ortaya hiç istemediğimiz görüntüler çıktı" dedi.