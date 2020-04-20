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Haber Giriş: 20 Nisan 2020 - 08:10,

Acun Ilıcalı: İstemediğimiz şeyler oldu... Survivor'da yumruk yumruğa!

Ünlüler ve Gönüllerin mücadele ettiği Survivor 2020'de büyük gerilim! İki yarışmacı birbirine girdi...

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Survivor nedeniyle bir süredir Dominik'te olan Acun Ilıcalı dün sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı.

2CANLI YAYINDA SORU - CEVAP

CANLI YAYINDA SORU - CEVAP

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ilıcalı, ilerleyen dakikalarda 'Survivor Panaroma' programına bağlandı.

3İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU

'İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU'

Ilıcalı, sunucuların 'her şey yolunda mı?' sorusuna beklenmedik bir cevap verdi.

Acun Ilıcalı "Her şey yolunda diyemeyeceğim. Bugün bir ödül oyunu vardı. Dominik'in en güzel 3 evinden biri. Yarışmacıların buna çok ihtiyacı vardı. Herkes kazanmak isteyince ortaya hiç istemediğimiz görüntüler çıktı" dedi.

4TOPLANTI YAPACAĞIZ

'TOPLANTI YAPACAĞIZ'

Acun Ilıcalı sözlerini "Şimdi onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Diskalifiye gelir mi ona karar vereceğiz. Daha fazla detay vermeyeyim. Yarın (bu akşam)akşam yayınlanacak bölümümüzde tatsız şeyler oldu" açıklamasıyla sürdürdü.

5BİRBİRLERİNE GİRDİLER

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Dün akşam yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönüllüler takımından Barış ve Yasin yarışmanın ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi.

6DİSKALİFİYE OLUR MU

DİSKALİFİYE OLUR MU?

Berkan ve Evrim tarafları ayırmak için araya girdi. İki yarışmacının akıbeti bu akşam belli olacak.

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