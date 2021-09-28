Acun Ilıcalı ile Yağmur Tanrısevsin Hatay'da buluştu
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Hatay’da buluştular
Fenerbahçe taraftarları Acun Ilıcalı ve Yağmur Tanrısevsin, takımın Hatayspor’la maçını tribünden izledi. Acun Ilıcalı karşılaşmayı, bu sene “O Ses Türkiye” yarışmasının jürisine davet ettiği Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’le birlikte takip etti. Dizi çekimleri için Hatay’da bulunan Yağmur Tanrısevsin, maç sonrası Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la birlikte Hatay’ı gezip yemek yedi.
2
Kalbi kırıldı
Aleyna Tilki, müzik çalışmaları için İngiltere’ye gitti. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden vedalaşan şarkıcı, paylaşımında “4 ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet!” ifadelerini kullandı. Tilki önceki gün de İngiltere’de çektirdiği fotoğrafları kırık kalp emoji’siyle birlikte Instagram sayfasında yayınladı.
3
Şiddetle öneriyorum
Usta tiyatrocu Genco Erkal, koronavirüs aşısının dördüncü dozunu yaptırdı. Sanatçı, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla aşı çağrısında bulundu: “Dördüncü doz aşımı da vuruldum bugün. 2 Sinovac, 2 Biontech. Herkese şiddetle öneriyorum. Artık gönül rahatlığıyla metroya binebilirim. Sinemaya, tiyatroya gidebilir, yurtdışına çıkabilirim.”
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Aşk, şarkı sözü yazdırdı
Geçtiğimiz ağustos ayında hayatını spor eğitmeni Özlem Öztürk ile birleştiren Levent Yüksel’in romantik bir paylaşımla eşine olan aşkını gözler önüne serdi. Karaburun’da tatil yapan çift, günbatımında bir pozlarını paylaştı. Fotoğrafın altına, “Yaz bitse ne olur, güneş ısıtmazsa, aşk ısıtır içimizi” yazan Levent Yüksel’in bu sözü büyük beğeni kazanırken, müzisyen arkadaşları altına “besteleyelim mi” yorumunda bulundu.
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Zehra gururlandırdı
Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu önceki gün katıldığı golf turnuvasında ödül aldı. Golf tutkusuyla bilinen Kaya Çilingiroğlu, kızıyla fotoğrafını sosyal medya hesabından “Benim bebeğim küçük kızım” notuyla paylaştı. Hülya Avşar da “Anasının kızı” dedi.
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Eşine poz verdi
Cem Özer’in eşi Pınar Dura Özer, Bodrum’dan bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Eşi Cem Özer’in objektifine poz veren Pınar Dura Özer’e çok sayıda beğeni yağdı. Yaz başından beri Potro Bianco beach ve restoranını işleten çift, en keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Cem Özer’in paylaştığı bikinili fotoğraflar beğeni yağmuruna tutulunca, ünlü oyuncu “dergi fotoğrafçısı olmalıymışım” yorumun yaptı.
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Yazın son konserini verdi
Taşkın Sabah Orkestrası ile dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanında, geçmişten bugüne klasikleşmiş şarkılardan oluşan repertuvarı ile Gülben Ergen, Alaçatı Şerefe’de bu yazın son konserini verdi. Gülben Ergen ile birlikte mekan kapılarını yaz sezonu için kapatırken tüm hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan şarkıcıya ilgi büyüktü. Sanatçıyı izlemeye gidenler arasında olan Saba Tümer’i sahneye alan Gülben Ergen adeta sahnede şov yaptı.
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İlk kez Harbiye’de
İrem Derici, bu akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ilk konseriyle hayranlarıyla buluşacak. Uzun süredir üzerinde çalıştığı konser için büyük bir şova imza atması beklenen İrem Derici’nin sevenlerine sürprizi bu yıla “Bilmem Mi” şarkısıyla damga vuran Sefo. Özel tasarlanmış sahnesi için hazırlıklarını son sürat devam ettiren şarkıcı, kostüm ve dans provalarından anları sosyal medya hesabında paylaştı. Oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Derici, kiraz sapı çayıyla ödem atmaya çalışarak forma giriyor.
9
Tadı damağımızda kaldı
2018 yılında evlenen spiker Simge Fıstıkoğlu ve işadamı Emir Tavukçuoğlu, hem yoğun iş tempoları hem de art arda dünyaya gelen iki çocuğun bakımı nedeniyle 3.5 yıl sonra ilk kez baş başa tatile çıktı. Keyifli bir hafta sonu tatili yapan Fıstıkoğlu, “Bodrum’da sessiz sakin bir tatil yaptık. Bizim için bir nefes alma fırsatı oldu. 2 günlük kaçamaktı ama tadı damağımızda kaldı” dedi.
10
Rotayı İstanbul’a çevirdi
Yaz aylarının ilk günlerinden bu yana “Yine de Güzeldir Yaşamak” isimli turnesiyle Ege ve Akdeniz’i dolaşan pop müziğin duayen ismi Erol Evgin, rotayı İstanbul’a çevirdi.Sanatçı, 1 Ekim’de “Fişekhane Deniz Konserleri” kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Evgin, sevenleri için geçmişten bugüne hit şarkılarını seslendirecek.
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Norm Ender podyumda
Rap’çi Norm Ender, tasarımcı Emre Erdemoğlu’nun yeni koleksiyonu için podyuma çıktı.Emre Erdemoğlu, “Kanat” adını verdiği 2022 sonbahar-kış koleksiyonunu, 11-15 Ekim arasında gerçekleşecek İstanbul Moda Haftası’nda dijital defileyle beğeniye sunacak. Çekimleri geçtiğimiz gün yapılan defilede Norm Ender de yer aldı: “Adını uluslararası platformda duyurmuş bir tasarımcının yeni koleksiyon heyecanını paylaşmak beni çok mutlu etti.”
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20 yıllık hikaye
Ersay Üner, 20 yıllık kariyerinde hit olmuş bestelerini 5 Ekim akşamı Zorlu Touche sahnesinde seslendirecek. “20 yıllık kariyerimi bu konserde bir hikaye gibi anlatacağım” diyen Ersay Üner, repertuvarında Ebru Gündeş, Murat Boz, Simge, Hande Yener, Tuğba Yurt, Demet Akalın gibi ünlü yıldızlar için bestelediği şarkılara da yer verecek.
13
Kan, ter, gözyaşı
Mabel Matiz, Hollandalı müzisyen Niels Broos ile birlikte konser verdi. İki sanatçı, 28. İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Mabel Matiz, konser sonrası gecenin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak mutluluğunu dile getirdi: “Kan, ter, gözyaşı. Tarifsiz güzellikte bir deneyimdi. Her şey için teşekkürler. Nicelerine!”
14
Pazardan sahneye
Tan Taşçı, önceki gece Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel & Casino’da konser verdi. Şarkıcı, gecede beyaz gömlek ve kumaş pantolona sahneye çıktı.Modacısı olmayan ve sahne kostümlerini kendi seçen Taşçı, tarzını yansıtan markasız kıyafetleri tercih ettiğini, zaman zaman pazardan da alışveriş yaptığını söyledi.
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İsrail’den jüri ödülü
Katıldığı festivallerde çok sayıda ödül kazanan “Okul Tıraşı”, İsrail’den de güzel haberle döndü. Ferit Karahan’ın yönettiği yapım, 37. Hayfa Uluslararası Film Festivali’nde ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı ve Melih Selçuk ile çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın rol aldığı film, hastalanan arkadaşını doktora götürebilmek için okulun bürokrasisini aşmak zorunda kalan Yusuf’un hikâyesini anlatıyor.
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Beyler bana katılın
Bodrum-Bardakçı Koyu’nda hizmet veren Azka Otel, sahnesinde önceki akşam Kuşum Aydın’ı ağırladı. Sahnede 2.5 saat kalan ünlü şarkıcı, konuklar arasındaki erkeklere takıldı: “Beyler bana katılmazsanız, alkışlamazsanız, gece boyunca başınıza geleceklerden sorumlusunuz. Benim elimi belime koydurup kuşu uyandırmayın!”
17
Sonbahar turnesi başladı
Buray, sonbahar turnesine İzmir ve Denizli konserleriyle start verdi. Önce İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan şarkıcı, daha sonra Denizli Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Buray, ilgi gören konserlerine meşale şovlarıyla renk kattı.
18
Alkol testi
Geçen hafta yayın hayatına başlayan “Benzemez Kimse Bize” programında Bülent Ersoy’un canlı yayına alkollü çıktığı öne sürülmüş, sanatçı söz konusu iddia üzerine “Ağzıma bir yudum şey koymadım” diye açıklama yapmıştı. Programın ikinci bölümüne Şafak Sezer konuk oldu. Oyuncu, o olaya gönderme yaparak Ersoy’dan yanında getirdiği alkolmetreye üflemesini istedi. O anlar izleyenleri güldürdü.
19
Vokal koçu Yonca Lodi
Pop müziğin genç isimlerinden Berru Tural, DMC etiketiyle çıkacak 6’ncı şarkısı “Nöbet” için stüdyoya girdi. Zeki Güner imzalı şarkının aranjesini Alper Atakan yaparken, Tural’ın vokal koçluğunu Yonca Lodi üstlendi. Genç şarkıcı, “Çok heyecanlıyım. Yonca Lodi gibi bir ustanın vokal koçluğu ve Alper Atakan’ın müzikal dokunuşuyla şahane bir çalışma kaydettik” dedi.
20
Yeni film yolda
Oyuncu Serkan Şengül önceki akşam Kuruçeşme Huqqa’dan çıkarken objektife takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şengül, “Yeni filmimiz yolda. Her şey çok güzel gidiyor. Birazdan Şafak Abi’yle (Sezer) görüşeceğim” diyerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)