Acun Ilıcalı ile Yağmur Tanrısevsin Hatay'da buluştu

Tadı damağımızda kaldı 2018 yılında evlenen spiker Simge Fıstıkoğlu ve işadamı Emir Tavukçuoğlu, hem yoğun iş tempoları hem de art arda dünyaya gelen iki çocuğun bakımı nedeniyle 3.5 yıl sonra ilk kez baş başa tatile çıktı. Keyifli bir hafta sonu tatili yapan Fıstıkoğlu, “Bodrum’da sessiz sakin bir tatil yaptık. Bizim için bir nefes alma fırsatı oldu. 2 günlük kaçamaktı ama tadı damağımızda kaldı” dedi.