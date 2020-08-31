Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ı ziyaret etti! 'Benim evim onun evi'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ayvalık’ı çok sevdiğini ve Hülya Avşar’ı ziyarete geldiğini belirterek, “Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik. Ayvalık çok güzel ve karekteristlik bir yer. Hülya’nın da yıllardan beri burada olmasının sebebini çok iyi anlıyorum. Burası kendine özgü bir yer. Benzeri çok olmayan bir yer. Ben denizden geldiğim için buranın denizi de çok güzel” dedi.