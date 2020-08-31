Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ı ziyaret etti! 'Benim evim onun evi'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıca, Dominik Cumhuriyeti’nde çektiği Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler yarışmasının finalinin ardından tatile başladı.
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İstanbul’dan taşınarak Ayvalık’a yerleşen Hülya Avşar’ı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ziyaret eden Ilıcalı, Ayvalık Magazin’e konuştu.
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ayvalık’ı çok sevdiğini ve Hülya Avşar’ı ziyarete geldiğini belirterek, “Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik. Ayvalık çok güzel ve karekteristlik bir yer. Hülya’nın da yıllardan beri burada olmasının sebebini çok iyi anlıyorum. Burası kendine özgü bir yer. Benzeri çok olmayan bir yer. Ben denizden geldiğim için buranın denizi de çok güzel” dedi.
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lya Avşar, Acun’un kendisine konuk olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her geldiğinde gönlümü feth ediyor. Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek” diye konuştu.
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uhabirin, “Acun Ilıcalı buradan bir ev aldı mı” sorusunu cevaplayan Ilıcalı, “Hayır buradan bir ev almadım” dedi. Hülya Avşar da “Onun buradan ev almasına gerek yok. Benim evim onun evi” yanıtını verdi.
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Ayvalık’taki bu aile yemeğine Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yanı sıra, Hülya Avşar’ın ablası Leyla Avşar ve kız kardeşi Helin Avşar da katıldı.
56 yaşındaki güzel, sürat teknesiyle yolculuk yapan Ilıcalı'yı böyle uğurladı.
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Yakın arkadaş olan ikili, Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' ve 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmalarında sunucu ve jüri olarak birlikte görev yapmıştı.