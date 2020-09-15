Acun Ilıcalı her şeyi anlattı! İşte Survivor final gecesinde yaşananlar
Haber Global ekranlarında yayınlanmaya başlayan Candaş Tolga Işık ile “Az Önce Konuştum” programının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu.
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Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı özel hayatına dair merak edilenleri anlattı. Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevaplayan Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğini, Survivor final gecesi yaşananları tek tek anlattı. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları...
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ŞEYMA İLE EVLENDİĞİ İÇİN PİŞMAN MI?
Hiç değilim. Öyle bir konu yok. Çözümsüzlüğe gittiği zaman bir şey başka bir evreye geçmek zorunda kalıyorum. İnsanların bunu başaramadığını gördükçe üzülüyorum. İki insan arasındaki duygusal bir şeylerin bitmesi yüksek gerilimli şeylerin yaşanmasına sebep değil. Ben anneliğine laf ettirmem. Melisa'nın üzerine titriyor. 10 yıllık beraberliğim var Şeyma ile. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama beceremedim diyelim. Benim de onun da mutlu bir hayatı var şu anda. Özel hayatta çok göz önünde olduğum için göze de batıyorum. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj.
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DAHA OLGUNLAŞTI
Şeyma'nın hayatı hakkında yorum yapmak istemiyorum. Şeyma'nın hataları daha çok göze batıyor bence. Popülerlikten kaynaklanıyor. Hepimizin yaptığı hataları o da yaptı. Onun yaptığı hataları Türkiye gördü. Daha olgunlaştığını görüyorum. İnşallah daha güzel şeyler yaşar. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Benim için önemli olan iyi niyet. İyi niyetli insanlarla diyalog kurarım. Niyet bozuksa ilk hatada sildiğim çok insan var.
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Eski arkadaşlarımın hepsiyle aynı şekilde devam ediyorum. Yoklukta test edilmiş arkadaşlar onlar. Senin zor zamanında yokluğunda herkesin rengini görmüş oluyorsun. Hiç param yoktu. Evim de yok. Sorunun olmuyor o zaman. Esat vardı o zaman yanımda. Esatlar'da kalırdım. Beni aileden biri gibi görürlerdi. 1 sene kuzenimde kaldım sonra.
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TV8 SATILACAK MI?
Doğru bir yatırım görürsek tamamını satalım gidelim değil ama eğer benim hayallerimin devamı olacaksa olabilir. Kuzey Avrupa'dan baskı altındayım şu anda. Masraflı bir kanal değiliz. Televizyon sahibi olmayı yeni öğrendik. Yapımcılığı geliştirdik çok iyi bir noktaya geldik. Benim hayallerim başarılı bir televizyon sahibi olmaktı daha farklı hayallerim de var.
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"BEYAZ İLE İBRAHİM BÜYÜKAK PROGRAMA BAŞLAYACAK"
Beyaz ile İbrahim Büyükak dijital platformda çok güzel bir şey yapacaklar. Beyazıt Öztürk, anlatmayı seviyor, dinlemeyi seviyor. Ben Beyaz'ı çok seviyorum.
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SERDAR ORTAÇ İLE NE KONUŞTU?
Serdar Ortaç'a "O Ses Türkiye" jüriliği teklifi üzerine;
Serdar bana, "6 tane kız arkadaşım var beraber bir mekandayız gel bu işi de konuşuruz" dedi. Ben de onu reddettim.
O da şöyle, Serdar'ın da o an aradığımda ortamı oydu, beni oraya çağırdı. Kırılmaca gücenmece yok. Biz Serdar ile hala sarmaş dolaşız.
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SURVİVOR Z KUŞAĞINI NASIL YAKALADI?
Survivor'daki sportif elementler çocukların spor sevgisiyle buluştu. Canlı bir spor müsabakasını seyrediyor duygusu çocukların hoşuna gitti. Biz Survivor'da en ünlünün peşinde koşmuyoruz. Biz orada en popüler olanı aramıyoruz. Bir tek futbolcuların popüler olanlarının bünyesi Survivor'ı kaldırıyor. Ünlüyü şöyle kullanıyoruz; algıda seçicilik. Birinin Survivor olması için çok istemesi lazım. Yarışmacıları 30 kişi seçiyor. Ana seçen ekip 8 kişi. En son seçme şöyle olur. Herkes favorisini yazar orada kimin seçileceğine bakarım ben.
Netflix'i takdir ediyorum. Netflix bizim için kardeş bir kurum gibi. Amaç Netflix'i yenmek değil amaç bu platformda başarılı olmak. Neflix'e rakip olma gibi bir durum söz konusu değil. Alanlarımız aynı değil. Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz. Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.
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O SES'TE JÜRİDE KİMLER OLACAK?
Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş olacak. Öbür ekip olduğu gibi devam edecek.Master Chef'te jüri seçiminde etkim olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Soner şefi görür görmez etkilendim. Dünya mutfağına hakim olması beni çok tatmin etti. Danilo da geçen senenin sürprizi oldu bize. Hayranım üçüne de. Benim için şeflerin en önemli özelliği bize verdiği katkı. Olayı yaşaması ve sahiplenmesi. Şu anda ulaştıkları rakamlar televizyon tarihinin gördüğü rakamlar değil.
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"BENİM ÇOK DÜŞMANIM OLDU"
Benim çok düşmanım oldu da sabun gibi kaçtım ellerinden. Abi dediğim ünlüler bir anda düşman oldular. Benim hakkımda atıp tutmaya başladılar. Bir baktım sonra medya grubu falan düşman olmaya başladı. Kimseye bağlı olmadan yürüdüğüm için çok avantajını gördüm. Düşmanlar zarar veremedi.
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SMS'TE CEMAL HEP ÖNDEYDİ
Acun Ilıcalı, Survivor final gecesiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. İzleyicilerden gelen "Cemal Can'ı kazanması içine sindi mi?" sorusunu yanıtladı.
Ilıcalı "Cemal Can oylamada başından sonuna kadar Barış'tan öndeydi. Cemal Can'ı niye tutayım. Babamın oğlu mu?" ifadelerini kullandı.
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Acun Ilıcalı'ya gelen Survivor soruları üzerine, "Barışçılara buradan birkaç konuda açıklık getireyim. 'Barış'ın zayıflama videosu neden yok?' dediler.
Çünkü Barış şişmanladı o yüzden yok. Barış'ın Before-After'ına (Öncesi-sonrası) baktım After'ı daha kilolu.
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O dönemde sakatlık geçirdi çok da enerji sarf edemedi. Finalde dezavantajı olmasın onu koymayalım dedim. Vay efendim onu koymadınız diye eleştirdiler" diye konuştu.
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"BARIŞ ÜÇ GÜN EVVEL BENİM EVİNDEYDİ"
Ilıcalı, "Barış üç gün evvel benim evimdeydi. Cemal Can, oylamanın başından sonuna kadar Barış'tan öndeydi. Cemal Can benim babamın oğlu mu? Akrabam değil bir şeyim değil. Kimi tutayım? Niye tutayım?" şeklinde konuştu.