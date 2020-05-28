Acun Ilıcalı, hayattaki en büyük pişmanlığını anlattı

'CUMHURBAŞKANIMIZ'I SEVERİM' - Benim Cumhurbaşkanımız ile tanışıklığım çok eskilere dayanıyor. Popülaritem 20 yıl öncesine dayandığı için o zamanlarda ortamlarda bir şekilde karşılaşmaya başladık. Sağolsun bana her zaman bir sempati ve ilgi de gösterdi. Beni gördüğü zaman hep böyle gözleri parlar. Bir şekilde hep şakalaşırız ama tahmin edildiği kadar yakın değilim, kendisiyle çok görüşemiyoruz. Çünkü ülke meseleleriyle o kadar yoğun ki... Onun kendi akrabalarını görmeye vakti olduğunu dahi düşünmüyorum. Kendisini sevdiğimi daha önce de açık yüreklilikle söyledim. Bundan da gocunmadım. Ben kendisini severim. Ülkesi için çabalayan, uykusunu, enerjisini, sağlığını harcayan bir insan görüyorum. Ben AK Parti'ye yada herhangi bir partiye bağlı değilim. Ben politikadan uzak duran bir insanım.