Acun Ilıcalı, Ersin'e köpeği Mes'in öldüğünü söyledi mi? 'Bu durum bizi de çok üzüyor'
Survivor çekimleri için uzun zamandır Dominik'te olan Acun Ilıcalı, dün sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Seyircilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Ilıcalı, Ersin Korkut'a köpeğinin öldüğünü söylemediklerini açıkladı.
* Survivor’da takımlar karışacak. Eşit olduğunu düşünmüyoruz takımların, tam anlamıyla denk olması lazım.
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* Ersin son zamanlarda köpeğiyle ilgili konuşmaya başladı, hep köpeğinden bahsediyor. Ersin’e söylemedik bunu ama her gün köpeğinden bahsediyor. Bu durum bizi de çok üzüyor.
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* Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan’dan Sercan’a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem.
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* Azerbaycan’a SMS açmadık çünkü Azeri kardeşlerimiz devamlı Perviz’e SMS atacağı için Perviz şampiyon olurdu. Biz adaletten taviz vermedik, vermeyeceğiz de bütün Azeriler, Perviz’e oy verecekti çünkü.
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* Survivor finali gönül ister ki Türkiye’de olsun ama dönemezsek burada olacak. Çekimleri haziran ayında bitirmeyi planlıyorduk ama şimdi ne olacak ben de bilmiyorum.
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* Birleşme partisi nasıl olacak sorularına cevabım; Enstrüman çalan arkadaşlar evlerinden bize katılacaklar. Görüntü ile burada bizimle olacaklar onlar oradan çalacak yarışmacılar da burada şarkı söyleyecek.
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* Alp Kırşan’la yollar ayrılmadı kendisini çok severiz. Görüşmeye devam ediyoruz.