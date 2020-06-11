Acun Ilıcalı, Dominik'e bağlandı.. Yasin ile ilgili kararını verdi! Survivor'da dün akşam neler oldu?
9 kişinin şampiyonluk için mücadele ettiği Survivor'da dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı vardı. Yarışma Ardahan ve Cemal Can'ın zaferi ile sonuçlandı. Yeni takımlar belirlendi. Geceye damga vuran ise Yasin ile Ardahan arasındaki kavga oldu. Türkiye'den Dominik'e bağlanan ve konsey toplayan Acun Ilıcalı, Yasin hakkındaki kararlarını açıkladı. İşte Survivor'da yaşananlar...
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Survivor'da yeni dönem geçtiğimiz hafta başlamıştı. Sercan ve Cemal Can'ı kaptanlığındaki takımlar dün yeni kaptanlık seçimi için karşı karşıya geldi.
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Yarışın kazananı Cemal Can ve Ardahan oldu. Oyun sırasında sinirlenen Yasin, elindeki matarayı arkadaşlarına fırlattı. Cemal Can'ı sıyıran matara, Ardahan'ın kafasına çarptı. Ardahan'a doktor Metin Kuş müdahale etti.
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Bu olaydan sonra ikili arasındaki tansiyon yükseldi. Yasin, takım arkadaşının üstüne yürüdü. Birbirlerine sert sözler söyleyen ikiliye Berkan ve Sercan müdahale etti.
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Acun Ilıcalı yaşanan kavgaya seyirci kalmadı. Türkiye'den Dominik'e bağlanan Ilıcalı, kaptanlık konseyinde Yasin ile ilgili kararını açıkladı.
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Survivor'ın ilk gününden beri Yasin'in tüm yarışmacılarla sorun yaşadığına dikkat çeken Ilıcalı şunları söyledi:
"Bir insan bir hata yaparsa anlarım, 3. hatayı yaparsa anlam veremem. Ama bu hatalar 5,6 diye gidiyorsa da ders almıyor demektir. Bu konuda biz sana her türlü yaklaştık. Yumuşak yaklaşık olmadı, sert yaklaştık olmadı, ceza verdik yine olmadı. Survivor'da problem yaşamadığın yarışmacı kalmadı. Ama sen asla ve asla bu hareketleri yapmaktan vazgeçmiyorsun."
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"İki hafta önce Evrim'e inanılmaz çirkin hareket yaptın, daha sonra 'Döverim seni' diye Sercan'a bağırarak sahada gezindin. Bu defa da en yakın arkadaşına saldırdın. Matara fırlattın Cemal Can'ın kafasını sıyırdı, Ardahan'a denk geldi. Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın"
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Acun Ilıcalı, Yasin'e verdikleri cezayı da açıkladı.
"Yasin MasterChef'ten beri sevdiğim bir yarışmacısın. Survivor'daki emeklerine yazık etme. Bundan sonra senin hiçbir bahaneni dikkate almıyorum. Tek yapmamız gereken artık direkt olarak yaptıklarının karşılığını vermek."
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"Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz. Bu yaptıklarını sana iade ediyoruz. Sana yaptırım uygulamaya karar verdik. Sana bundan sonraki 3 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz"
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Aldığı cezadan sonra konuşan Yasin, "Arkadaşlarımdan özür diliyorum, kendimi savunacak bir tarafım yok açıkçası. Bahanem yok, ceza vermekte de haklısınız. Daha çok dikkat edeceğim ve kendimi törpüleyeceğim" ifadelerini kullandı.
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YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU
Ardahan ve Cemal Can'ın kaptanlığındaki yeni takımlar da konseyde belli oldu.
Cemal Can takımına Berkan, Barış ve Nisa'yı seçti. Ardahan ise Sercan, Elif, Evrim, Yasin'den oluşan takımı kurdu.