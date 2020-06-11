Acun Ilıcalı, Dominik'e bağlandı.. Yasin ile ilgili kararını verdi! Survivor'da dün akşam neler oldu?

Survivor'ın ilk gününden beri Yasin'in tüm yarışmacılarla sorun yaşadığına dikkat çeken Ilıcalı şunları söyledi:



"Bir insan bir hata yaparsa anlarım, 3. hatayı yaparsa anlam veremem. Ama bu hatalar 5,6 diye gidiyorsa da ders almıyor demektir. Bu konuda biz sana her türlü yaklaştık. Yumuşak yaklaşık olmadı, sert yaklaştık olmadı, ceza verdik yine olmadı. Survivor'da problem yaşamadığın yarışmacı kalmadı. Ama sen asla ve asla bu hareketleri yapmaktan vazgeçmiyorsun."