Acun Ilıcalı devreye girdi! Nisa eleniyor mu?

İLETİŞİM OYUNUNDA AĞLADI Geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünü kazanan gönüllüler aileler ile mesajlaşmıştı. Nisa ailesine 'burada olmak istemiyorum, yarışmak istemiyorum! Sadece sizin yanınızda olmak istiyorum' mesajını yazmıştı. Nisa'nın mesajlarına, ailesi 'bizim için dayanmaya çalış, istesen de gelemezsin sınırlar kapalı' yanıtını vermişti. Nisa bu mesajlardan sonra gözyaşlarına boğulmuştu.