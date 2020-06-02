Acun Ilıcalı çıldırdı! Delikanlılık yapmak istiyorsan mahallende yap!
Ünlüler ve Gönüllüler'in mücadele ettiği Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Yarışmaya Berkan ve Yunus Emre arasındaki gerilim damga vurdu. Olaya müdahale eden Acun Ilıcalı, sert bir uyarının ardından Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti. İşte Survivor'da yaşananlar...
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Gönüllülerin 5-3'lük üstünlüğü ile devam eden oyunda, Berkan ve Sercan birlikte parkura çıktı. Sercan, yarışı önce tamamlayarak Berkan'a atış hakkı tanımadı. Oyun sonunda sesler yükseldi. Yunus Emre, Berkan'ın üstüne yürüdü.
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'DÖVÜŞ SPORLARINI KENDİNE SAKLA'
"Ben buna meydan okuyorum. Kick boks, boks, güreş...Erkek ya!" diyerek bağırmaya başlayan Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı'dan müdahale gecikmedi. Ilıcalı "Dövüş sporlarını kendine sakla" dedi.
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SERT UYARI!
Berkan'ın "Efendilik çok güzel ama herkese yakışmaz" sözlerine "Senin gibi efendileri ben iki parmağımla cebimden çıkarıyorum" diyerek karşılık veren Yunus Emre'ye bu kez Ilıcalı'nın tepkisi daha da sert oldu.
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'KÖTÜ KELİME KULLANAMAZSIN!'
Oyunu yarıda kesen Acun Ilıcalı, "Yunus Emre dikkatlice beni dinle. Net bir uyarı yapıyorum. Sen burada eğer bir daha küfür kullanırsan, çok ciddi yaptırım yapacağım sana. Senin ağzından küfür çıkamaz! Sen bunu alışkanlık haline getirdin. Suat Usta da der, kazanıyoruz da der... Bizde küfür yok! Sen hakaret ediyorsun. Kötü kelime kullanıyorsun. Kullanamazsın öyle bir kelime ya! Üste yürümede de sorun yok. Biraz yakınlaşırsın, laf atarsın, o laf atar... Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kullanamazsın! Bunu anlamıyor musun sen?" dedi.
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Acun Ilıcalı çıldırdı! Delikanlılık yapmak istiyorsan mahallende yap!
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'BU SON UYARI'
Yunus Emre, Ilıcalı'nın sözlerine gülerek karşılık verdi. Yarışmacıyı bir kez daha uyaran Ilıcalı "Hepinizin önünde söylüyorum. Senin bundan sonra kötü kelime kullanma hakkın yok!" dedi.
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ACUN'U KIZDIRAN CEVAP
Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye karşı takımın üzerine yürümesini hatırlattı. Aldığı "Ben tek başıma kalabalığa yürümeyi seviyorum" cevabı ünlü sunucuyu kızdırdı.
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'ÇOK MEDENİ BİR ORTAM...'
"Delikanlılık yapmak istiyorsan git kendi mahallende yap. Burada kimseye yaptırmıyoruz. Burada normal kurallar var, medeni bir ortamda yarışmalar oluyor. Artistlik yapacaksan kendi mahallende yapacaksın, gider yapacaksan kendi mahallende yapacaksın... Bizim mahallede ötmüyorsun yani! Anladın mı?" diyen Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin "Çok medeni bir ortam ..." sözleriyle çıldırdı.
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'OYUNDAN İHRAÇSIN!'
Ilıcalı "Yunus Emre sen anladığım kadarıyla anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun. Oyundan ihraçsın. Gidebilirsin" diyerek yarışmacıyı parkur dışına gönderdi.
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'KARARIMIZI VERECEĞİZ'
Acun Ilıcalı "Yaptığımız uyarıları pek algılayabilecek durumda değil şuanda. Agresifliğe hiçbir zaman bir şey demedik. Gerilim bir yere kadar evet ama uyarıda kalkıp da bu tip cevaplar veren bir yarışmacıyı ben yarışmada görmek istemiyorum. Kendisiyle ilgili değerlendirmemizi sonra açıklayacağız" dedi. Oyun, Yunus Emre'nin ardından kaldığı yerden devam etti.