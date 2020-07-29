Ada hayatı her şeyi değiştirdi... Rakamlar uçtu!

ACUN ILICALI Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısı hızla yükseldi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı canlı yayınlar ve paylaşımları sonucu 10 milyon bandında seyreden takipçi sayısı 13,2 milyon oldu.