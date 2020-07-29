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Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 09:31,

Ada hayatı her şeyi değiştirdi... Rakamlar uçtu!

11 ünlü, 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği Survivor 2 hafta önce final yaptı. 5,5 aylık maceranın şampiyonu görkemli bir final ile belli oldu. Cemal Can, Barış ile çıktığı SMS oylamasından galip olarak ayrıldı. Survivor, yarışmacıların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarını da zirveye taşıdı. 2020 şampiyonu Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 750 bin arttırarak bir rekora imza attı.

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İşte yarışmanın ardından takipçi sayısını en çok arttıran o isimler...

2CEMAL CAN CANSEVEN
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CEMAL CAN CANSEVEN

Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 750 bin arttırarak bir rekora imza attı. Şampiyonu 4 milyon kişi takip ediyor...

3BARIŞ MURAT YAĞCI
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BARIŞ MURAT YAĞCI

Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış'ın sosyal medyada büyük bir fan kitlesi var. Barış'ın takipçi sayısı 2,1 milyon.

4AYCAN YANAÇ
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AYCAN YANAÇ

Milli futbolcu Aycan Yanaç da Survivor ile takipçi sayısını arttırdı. Yanaç'ı 1,7 milyon kişi takip ediyor...

5NİSA BÖLÜKBAŞI
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NİSA BÖLÜKBAŞI

Yarışmanın şüphesiz en çok konuşulan isimlerinden Nisa, sosyal medyaya fırtına gibi döndü. Nisa'nın takipçi sayısı 1,6 milyon.

6YASİN OBUZ
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YASİN OBUZ

MasterChef'in ardından Survivor ile ekran macerasına devam eden Yasin Obuz'u 1,3 milyon kişi takip ediyor.

7BERKAN KARABULUT
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BERKAN KARABULUT

Yarışmanın gözde isimlerinden Berkan Karabulut'un da takipçi sayısı 1,3 milyon.

8ERSİN KORKUT
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ERSİN KORKUT

Survivor 2020'ye ani bir şekilde veda eden Ersin Korkut'u sosyal medya kullanıcıları yalnız bırakmadı. Korkut'un takipçi sayısı elenmesinin ardından 1,3 milyona ulaştı.

9EVRİM KEKLİK
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EVRİM KEKLİK

Yarışma süresince birçok yarışmacı ile tartışma yaşayan Evrim Keklik'i 614 bin kişi takip ediyor.

10MERT ÖCAL
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MERT ÖCAL

Survivor 2020'nin favorileri arasında gösterilen ve ilk haftalarda sürekli SMS birincisi çıkan Mert Öcal, sosyal medyada çok fazla ilgi görmedi. Öcal'ın takipçi sayısı 682 bin.

11ARDAHAN UZKANBAŞ
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ARDAHAN UZKANBAŞ

Adanalı Ardahan Uzkanbaş'ın takipçi sayısı 574 bin.

12ACUN ILICALI
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ACUN ILICALI

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısı hızla yükseldi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı canlı yayınlar ve paylaşımları sonucu 10 milyon bandında seyreden takipçi sayısı 13,2 milyon oldu.

13MURAT CEYLAN
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MURAT CEYLAN

Survivor sunucularından Murat Ceylan'ın takipçi sayısı da 1,4 milyona ulaştı.

14ESAT YONTUNÇ
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ESAT YONTUNÇ

Survivor'ın olmazsa olmaz isimlerinden Esat Yontunç'u 342 bin kişi takip ediyor.

15İREM KANAN
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İREM KANAN

Bu yıl her zamankinen daha fazla göz önünde olan İrem Kanan'ın takipçi sayısı 92 bin!

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