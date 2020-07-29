Ada hayatı her şeyi değiştirdi... Rakamlar uçtu!

11 ünlü, 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği Survivor 2 hafta önce final yaptı. 5,5 aylık maceranın şampiyonu görkemli bir final ile belli oldu. Cemal Can, Barış ile çıktığı SMS oylamasından galip olarak ayrıldı. Survivor, yarışmacıların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarını da zirveye taşıdı. 2020 şampiyonu Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 750 bin arttırarak bir rekora imza attı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte yarışmanın ardından takipçi sayısını en çok arttıran o isimler...
2
Abone Ol
CEMAL CAN CANSEVEN
Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 750 bin arttırarak bir rekora imza attı. Şampiyonu 4 milyon kişi takip ediyor...
3
Abone Ol
BARIŞ MURAT YAĞCI
Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış'ın sosyal medyada büyük bir fan kitlesi var. Barış'ın takipçi sayısı 2,1 milyon.
4
Abone Ol
AYCAN YANAÇ
Milli futbolcu Aycan Yanaç da Survivor ile takipçi sayısını arttırdı. Yanaç'ı 1,7 milyon kişi takip ediyor...
5
Abone Ol
NİSA BÖLÜKBAŞI
Yarışmanın şüphesiz en çok konuşulan isimlerinden Nisa, sosyal medyaya fırtına gibi döndü. Nisa'nın takipçi sayısı 1,6 milyon.
6
Abone Ol
YASİN OBUZ
MasterChef'in ardından Survivor ile ekran macerasına devam eden Yasin Obuz'u 1,3 milyon kişi takip ediyor.
7
Abone Ol
BERKAN KARABULUT
Yarışmanın gözde isimlerinden Berkan Karabulut'un da takipçi sayısı 1,3 milyon.
8
Abone Ol
ERSİN KORKUT
Survivor 2020'ye ani bir şekilde veda eden Ersin Korkut'u sosyal medya kullanıcıları yalnız bırakmadı. Korkut'un takipçi sayısı elenmesinin ardından 1,3 milyona ulaştı.
9
Abone Ol
EVRİM KEKLİK
Yarışma süresince birçok yarışmacı ile tartışma yaşayan Evrim Keklik'i 614 bin kişi takip ediyor.
10
Abone Ol
MERT ÖCAL
Survivor 2020'nin favorileri arasında gösterilen ve ilk haftalarda sürekli SMS birincisi çıkan Mert Öcal, sosyal medyada çok fazla ilgi görmedi. Öcal'ın takipçi sayısı 682 bin.
11
Abone Ol
ARDAHAN UZKANBAŞ
Adanalı Ardahan Uzkanbaş'ın takipçi sayısı 574 bin.
12
Abone Ol
ACUN ILICALI
Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısı hızla yükseldi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı canlı yayınlar ve paylaşımları sonucu 10 milyon bandında seyreden takipçi sayısı 13,2 milyon oldu.
13
Abone Ol
MURAT CEYLAN
Survivor sunucularından Murat Ceylan'ın takipçi sayısı da 1,4 milyona ulaştı.
14
Abone Ol
ESAT YONTUNÇ
Survivor'ın olmazsa olmaz isimlerinden Esat Yontunç'u 342 bin kişi takip ediyor.
15
Abone Ol
İREM KANAN
Bu yıl her zamankinen daha fazla göz önünde olan İrem Kanan'ın takipçi sayısı 92 bin!