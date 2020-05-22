Acun Ilıcalı: Bu sene beni en çok üzen Mert değil Ersin oldu

'Cedi Osman var mesela... Enis Arıkan ile Nisa olacak. Bülent Serttaş ile Yunus Emre olacak. Sarp Apak ile Ardahan olacak' *Futbolda yıldız futbolcular teknik direktör olunca kendi gibi yıldız oyuncuları sevmezler genelde… Hagi ve Misimovic örneği var. Sizin de gençlik yıllarınızı biliyoruz. İlker Yasin’in odasında uyumak, 98 dünya kupası, İstanbul’daki evden Fransa’daymış gibi bağlanmak vb... 25 yaşlarında bir Acun’un sizinle çalışmasını ister miydiniz?



- %100 isterdim. Oradaki kritik isim aslında ben yirmi beş yaşındayken Şansal Büyüka ve Can Tanrıyar ile çalıştım. Aşırı yaratıcıyım ve beni serbest adam olarak tanıtırlardı. Ben öğleden sonra uyuyordum. Şansal büyüka bunu biliyordu. Ondan çok şey öğrendim. Ekibin başı oydu. En büyük avantajım ben zaten muhabirdim. Kendi yanımda çalışan arkadaşlarımın nasıl mutlu olacağını biliyordum. 17-24 yaş aram aşırı extremdi. Üst üste mucizelerle hayatta olan biriyim. O dönemlerde sırtım sıvazlandığını için ve şefkat gördüğüm için bugün bu noktadayım. Ekip benim ruhuma sahip arkadaşlar var. Dün üç dört arkadaş geldi bir fikir bulmuşlar. Bu benim için çok güzel bir şey... Bayramda yapacağımız yayın için beş gün toplantı yaptık. Kafa çatlattık ne yapalım diye. Bana güven ve bayramda seyret. Bayramın 1. 2. 3. günü yayınlar yapacağız. 11 tane ünlü olacak anlat bakalım oynayacaklar. Kadroyu bu akşam ya da yarın anlatırız. Cedi Osman var mesela... Enis Arıkan ile Nisa olacak. Bülent Serttaş ile Yunus Emre olacak. Sarp Apak ile Ardahan olacak. Böyle herkesi bir yerden bulduk. Onun dışında dünyanın en büyük şovlarını bir araya getiriyoruz. Freddie Mercury, Bruno Mars gibi ünlülerin performanslarını sergileyecekler.