Acun Ilıcalı: Bu sene beni en çok üzen Mert değil Ersin oldu

*Acun Ilıcalı’nın uçağı olduğunu biliyoruz. Çok şükür maddi durumunuzun iyi olduğunu biliyoruz. İsteyip de alamadığınız ya da alabileceğiniz ama fiyatını yüksek bulup vazgeçtiğiniz bir örnek verebilir misiniz?



- Bir insanın alabileceği her şeyi almasını iyi bir şey olarak görüyorsanız bu iyi bir şey değil... Bu bir yerden sonra insanı boşluğa düşürür. (Kızı Melisa yayına girer.) Bu açıdan bakarsan insanın psikolojisi üzerinde ciddi bir sıkıntı yaşatabilir. Bu benim için değil birçok başarılı insan için böyle olur. Ben her şeyi aldım, artık amaçsız kaldım diye bir şey söz konusu değil. Arkadaşlarımla muhabbetten, kızlarımdan, ne bileyim kendi çevremden bu enerjiyi alırım. Bunun için maddi konular benim için büyük değil. Benim her şeyden aldığım zevki muhabir olduğum dönemde de alıyordum. Vatandaşlarımızın yaşadığı hayatı yaşıyorum. Sadece bazı lüksler var. Mesela uçak benim için bir kaçış noktası... Paralanmadan bir yerden bir yere gidebiliyorum. Onun dışında başarı konsantrasyon getiriyorsa kendi kariyerimde ulaşabileceğim birçok yer var ona odaklanıyorum.