Acun Ilıcalı canlı yayında anlattı! 'Ülkemle gurur duyuyorum'

Millet olarak bu konularda çok farklıyız. ‘Hadi bunu yağmalayayım, böyle bir durum varken bunu fırsata çevireyim’ diye bir olay Türkiye’de yaşanmıyor. Gerçekten aziz bir milletiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu zor günleri de inşallah hep beraber aşıp, iyi günlere ulaşacağız.