Acun Ilıcalı canlı yayında anlattı: Survivor'da eleme nasıl olacak? Konseyde Evrim-Nisa-Berkan gerginliği... Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! Ardahan neden elendi?

ARDAHAN NEDEN ELENDİ? Acun Ilıcalı, çeyrek final öncesi elenen Ardahan ile ilgili düşüncelerini de anlattı. Ünlü televizyoncu Ilıcalı, "Son 5 elemede de aynı heyecanı yaşadığımızı düşünüyorum. Aşırı ilgi duyulan yarışmacılar olduğu için bu şekilde. Ardahan'ın gidişine ben de üzüldüm, çok iyi yerlere de geldi. Baskın karakteri yok Ardahan'ın. Survivor'da şampiyonda olması gereken birkaç olması gereken özellik var onda onlardan yoktu mesela. Performans artı karakter diyoruz değil mi? Örnek istiyorsanız Hilmi Cem söyleyebilirim. Az konuşup öz konuşup şampiyon oldu. Çok güzel bir performansla devamında da seyirci o büyüyü yakaladı. Turabi, Adem ve Ogeday için de aynı şey geçerli mesela. Ardahan'da bunların hiçbiri yoktu." dedi.