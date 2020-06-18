Acun Ilıcalı canlı yayında anlattı: Survivor'da eleme nasıl olacak? Konseyde Evrim-Nisa-Berkan gerginliği... Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! Ardahan neden elendi?
Berkan, Barış, Nisa, Cemal Can, Sercan, Evrim, Elif ve Yasin'in mücadele ettiği Survivor'da yeni dönem başladı. Çeyrek finale kalan 8 yarışmacı için SMS konseyi yapıldı. Yarışmacıların birbirleri hakkında yaptıkları yorumlar, geceye damga vurdu. Berkan konuşurken arkasını dönen Evrim'in tavrı tepki çekerken Nisa, bir dönem aynı takımda yarıştığı Evrim için "Oscar alacak bir kadın" yorumunu yaptı. Survivor Panaroma'ya katılan Acun Ilıcalı Ardahan'ın elenme nedenini açıkladı. Yorumcu Hakan Hatipoğlu da Evrim için "İmkansız şampiyon olamaz" ifadelerini kullandı. İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Survivor'da çeyrek final heyecanı dün akşam başladı. Acun Ilıcalı'nın "Son 4 kalana kadar başka oylama olmayacak" dediği yarışmacılar SMS konseyine çıktı. Ilıcalı, yarışmacılara tek tek birbirleri hakkındaki düşüncelerini sordu.
2
Abone Ol
EVRİM'DEN İLGİNÇ HAREKET
Acun Ilıcalı'nın sözü ilk verdiği isim ise Survivor Berkan Karabulut oldu. İlk olarak Cemal Can ile ilgili konuşan Survivor Berkan, Cemal Can için, "İçindeki cesareti görmemişim. Buraya geldikten sonra kendini keşfetti. Tutamadağı karakteri ortaya çıkardı. Bu seneki yarışmacılar arasında en sevdiğim karakterlerden biri." dedi. Berkan, Evrim ile ilgili konuşacağı sırada Evrim konseyde sırtını dönerek ilginç bir tavırda bulundu.
3
Abone Ol
NİSA: EVRİM OSCAR OLACAK BİR KADIN
Söz sırası Nisa'ya geldiğinde, genç yarışmacının sözleri konseyde buz gibi rüzgarlar estirdi. Nisa, Evrim için "Oscar alacak bir kadın" dedi. Yasin için ise "Cemal Can'ın dediği gibi çok iyi bir insan. en aç günlerde benimle yemeğini paylaştı. Bana abilik, babalık yaptı. O da Berkan gibi pilini bitirdi. O yüzden oyunlarda sinirli Yasin ortaya çıkıyordu. Sakinleştiğinde, iyi insan Yasin geri dönüyor..." ifadelerini kullandı.
4
Abone Ol
BARIŞ: İKİZ KARDEŞİMİ BULDUM!
Zaman zaman sessiz kaldığı için eleştirilen Barış, Berkan ve Cemal Can için şunları söyledi:"Berkan ilk geldiğinde enerjisi fazla geliyordu. Bağırıp çağırıyor geceleri. Uyuyamıyordum onun yüzünden. İkiz kardeşimi buldum diyebilirim. Benim söylediğime Berkan, onun söylediğine ben imzamı atarım."
5
Abone Ol
"Cemal Can bence içimizdeki süper kahraman. Cemal Can'ın vicdanı, karakteri ve iyi niyetinden kimsenin şüphesi yoktur. O kadar dürüst ve efendi ki bence her şeyin en iyisini hak ediyor."
6
Abone Ol
YASİN: NİSA'YA KIRGINIM
İlginç açıklamalara sahne olan gecede Yasin'in değerlendirmeleri de merak ediliyordu. Yasin, Cemal Can'ın harika bir insan olduğundan bahsederken Nisa'ya kırgın olduğunu ancak ona abilik yapmaya devam edeceğini söyledi. Yasin, Evrim için ise "her şeye rağmen kavga etsek de onu iyi tanıyorum ve kötü bir insan olmadığını biliyorum" dedi.
7
Abone Ol
EVRİM: ZOR BİR KADINIM!
SMS konseyinde yarışmacılarla ilgili düşüncelerini ve analizlerini paylaşan yarışmacılardan biri de Evrim'di.Rakipleri ile ilgili konuşan Evrim, kendisini de değerlendirdi:"Zor bir kadınım, net bir karakterim. Ortam yok, olasılıklarım yok"
8
Abone Ol
ÇEYREK FİNALDE NELER OLACAK?
Acun Ilıcalı, Survivor Çeyrek Finali'nde neler olacağını ve yeni eleme sistemine dair bütün detayları Survivor Panorama'da açıkladı. Ilıcalı, "Çok heyecanlı bir döneme giriyoruz. Bireysellik öne çıkıyor biliyorsunuz. Çok güzel bir sistem ayarladık. Dominik'te 4 ay kalınca bir plan yaptık. Yeni sistemde 8 yarışmacı yarışacak ilk gün ve bir birinci çıkacak, o birinci bir aday söyleyecek. Sonra tekrar yarışacaklar ertesi gün o birinci dokunulmaz olacak. Bir sonraki gün 6 kişi yarışacak ve bir aday daha çıkacak... Eleme günü Salı günü olacak. Cumartesi Pazar ve Pazartesi oyunlar oynanacak." dedi.
9
Abone Ol
ARDAHAN NEDEN ELENDİ?
Acun Ilıcalı, çeyrek final öncesi elenen Ardahan ile ilgili düşüncelerini de anlattı. Ünlü televizyoncu Ilıcalı, "Son 5 elemede de aynı heyecanı yaşadığımızı düşünüyorum. Aşırı ilgi duyulan yarışmacılar olduğu için bu şekilde. Ardahan'ın gidişine ben de üzüldüm, çok iyi yerlere de geldi. Baskın karakteri yok Ardahan'ın. Survivor'da şampiyonda olması gereken birkaç olması gereken özellik var onda onlardan yoktu mesela. Performans artı karakter diyoruz değil mi? Örnek istiyorsanız Hilmi Cem söyleyebilirim. Az konuşup öz konuşup şampiyon oldu. Çok güzel bir performansla devamında da seyirci o büyüyü yakaladı. Turabi, Adem ve Ogeday için de aynı şey geçerli mesela. Ardahan'da bunların hiçbiri yoktu." dedi.
10
Abone Ol
HAKAN HATİPOĞLU: İMKANSIZ ŞAMPİYON OLAMAZ!
Survivor Panaroma'da mavi takım yarışmacılarının şampiyonluk şansı yorumlanırken Hakan Hatipoğlu, Evrim ile alakalı dikkat çeken bir yorumda bulundu. Hatipoğlu, "İmkansız şampiyon olamaz ifadelerini kullandı.
11
Abone Ol
CEMAL CAN NEDEN AĞLIYOR?
Survivor 2020'nin 111. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümde yarışmacılar bir yandan erzak oyunu için mücadele verirken, diğer yandan da kaptanlık oyunu için ter döküyor. Fragman'ın en dikkat çeken kısmı, Cemal Can'ın hıçkırarak ağlaması oldu. 'Yapamayacağım' diyen Cemal Can'ın ağlama nedeni merak edilirken, akıllara 'geçtiğimiz gün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner Calışır'ın haberini mi aldı?' sorusu geldi.