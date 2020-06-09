Acun Ilıcalı canlı yayında anlattı: Nisa'sız bir Survivor düşünüyorduk!

* Bazen Acun falanca yarışmacıya ayrıcalık yapıyor gibi yazılar okuyorum. Eleştiriye de açığım. Şöyle bir şey var. Kimin neye ihtiyacı varsa ben oradayım. Bu fiziksel de olabilir, mental de... Nisa durumunu toparlayamayıp, yansıtan bir yarışmacı olduğu için, ekrana taşan bir kısmı var. Bu sene bir çok yarışmacı ile konuşup, onlara hep destek verdim. Çünkü benim görevim yarışmacıyı oyunda tutmak...