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Televizyon
Haber GiriÅŸ: 26 MayÄ±s 2020 - 07:33,

Acun IlÄ±calÄ± canlÄ± yayÄ±n rekoru listesinde zirvede! Rekorda o ismi de geçti!

Toplam 13 milyon 300 bin takipÃ§iye sahip olan Ã¼nlÃ¼ televizyoncu Acun IlÄ±calÄ±, Instagram canlÄ± yayÄ±n rekorunu Ã¶nceki akÅŸam yayÄ±nlanan Survivor 87. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile egale etti. TV8 kanalÄ±nÄ±n patronu ve MasterChef, Survivor gibi popÃ¼ler programlarÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ± olan Acun IlÄ±calÄ±, bir Instagram canlÄ± yayÄ±nÄ±nda 3 milyon kullanÄ±cÄ±ya ulaÅŸarak rekorun yeni sahibi oldu. Ã–nceki rekor, 2 milyon kiÅŸi ile rapÃ§i Tekashi69'a aitti.

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Sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'un yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve sunuculuÄŸunu Ã¼stlenen Acun IlÄ±calÄ±, 25 MayÄ±s akÅŸamÄ± TV8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan programÄ± canlÄ± yayÄ±n ile gerÃ§ekleÅŸtirdi. Instagram hikaye modu Ã¼zerinden izleyicilere bazÄ± sorular yÃ¶nelten IlÄ±calÄ±, Ã¼nlÃ¼ler ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yer alan yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan seyircilerden gelen cevaplarÄ±n yÃ¼zdesini tahmin etmelerini istedi. YarÄ±ÅŸma esnasÄ±nda eÄŸlenceli dakikalar yaÅŸanÄ±rken bazÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan Instagram rekoru iÃ§in canlÄ± yayÄ±n talebi geldi.

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ÃœnlÃ¼ler ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan gelen bu talepten Ã¶nce Instagram hikayesinde canlÄ± yayÄ±n rekoru denemesi iÃ§in zaten paylaÅŸÄ±m yapmÄ±ÅŸ olan Acun IlÄ±calÄ±, yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan da destek alarak rekor denemesi iÃ§in 23.30'da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.Â

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Acun IlÄ±calÄ± 25 MayÄ±s 23.30'da aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸu canlÄ± yayÄ±n ile sadece 2 dakikada 3 milyon kiÅŸiye ulaÅŸarak yeni rekorun sahibi oldu.Â

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Ã–nceki rekor 2 milyon kiÅŸi ile New Yorklu rapÃ§i Tekashi 6ix9ine ismine aitti.Â 24 yaÅŸÄ±ndaki RapÃ§i Tekashi 6ix9ine,Â 4 MayÄ±s 2020 tarihinde hapis cezasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸmak iÃ§in canlÄ± yayÄ±n baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve Instagram canlÄ± yayÄ±nÄ±nda en Ã§ok izlenenler rekorunu kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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Tekashi 6ix9ine Ã¶ncesinde canlÄ± yayÄ±n rekoru 310 bin kiÅŸi ile Drake-Lanez konserine aitti. Ä°kili ortak bir konser dÃ¼zenlemiÅŸti.

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Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n canlÄ± yayÄ±n rekoru iÃ§in ilk denemesi ise geÃ§tiÄŸimiz haftalarda olmuÅŸtu.

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ÃœnlÃ¼ televizyoncu kendi Instagram hesabÄ± iÃ§in ilk rekorunu 600 bin ile Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± canlÄ± yayÄ±nÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸ, ikinci rekorunu ise 1 milyon kiÅŸi ile gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nda yakalamÄ±ÅŸtÄ±.

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