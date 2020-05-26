ÃœnlÃ¼ televizyoncu kendi Instagram hesabÄ± iÃ§in ilk rekorunu 600 bin ile Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± canlÄ± yayÄ±nÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸ, ikinci rekorunu ise 1 milyon kiÅŸi ile gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nda yakalamÄ±ÅŸtÄ±.