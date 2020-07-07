Acun Ilıcalı büyük sürprizi anlattı: Survivor finali böyle olacak
Survivor'da büyük finale yedi gün kala heyecan giderek artıyor. Altı yarışmacının kaldığı Survivor'da dün akşam Berkan ve Sercan'dan sonra SMS'e çıkacak üçüncü isim belli oldu. Altı dokunulmazlığın beşini kazanan Sercan, SMS'e çıkacak üçüncü ismi Yasin olarak belirledi. Büyük heyecanın yaşandığı konseyde Acun Ilıcalı, finalde neler olacağını ve Survivor tarihinde ilk kez gerçekleştirecekleri projelerden bahsetti. İşte Survivor'da öne çıkan gelişmeler...
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Dün akşam Survivor'da dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Rakiplerini bir bir eleyen Sercan, yakın arkadaşı Elif'i ile finale kaldı. Çok çekişmeli geçen final oyununu Sercan 5-4 kazandı. Böylece üst üste 5 dokunulmazlık kazanan Sercan, Survivor'ın son haftalarına damga vurdu.
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HEM DUYGUSAL HEM STRATEJİK BAKIYORUM
Daha önce kazandığı konulmazlıkta potaya Berkan'ı sokan dün akşam SMS'e çıkacak bir ismi daha belirledi. Sercan; 'bugün zor bir gün benim için. Ya stratejik ya duygusal bakacaktım. Hem üzülerek söylüyorum hem de stratejik bakmak zorundayım. Üzülerek söylüyorum... Yasin.' ifadelerini kullandı.
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İNSANLAR BENİ TANIDI
Yasin ise aday gösterilmesinin ardından ''Survivor'a geldiğimden beri 9-10 defa potaya girdim diyebilirim. 9-10 potadan da ayrılmadan çıktım. Tekrar girdim. Benim için potaya girmek çok bir şey anlam ifade etmiyor. Zaten 6 kişi kaldık, illa girecektik bu potaya'' ifadelerini kullandı.
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'SERCAN'A KIZGIN DEĞİLİM'
Aday gösterdiği için Sercan'a kızgın olmadığını belirten Yasin, ''Sercan'a kızgın değilim. Kapışmaktan korkan bir insan olmadım, olmam da... Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Güzel bir pota olacak.'' dedi.
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BARIŞ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU DEĞERLENDİRDİ
Yaşadığımız aynı filmin ikinci sahnesi gibi... Sinemada film izlersin, devre arası olur sonra devamını izlersin biz onu yaşıyoruz şu an... Sercan beş kez dokunulmaz oldu. Kendisini tebrik ediyorum. İnsan üstü bir başarı, bunu ona da söyledim. Çok değerli bir sporcu. Her şeyden önce hepimizden daha çok sporcu geçmişine baktığımızda dayanıklılığının ve kondisyonunun artılarını kullanıyor. Önümüzde daha dokunulmazlıklar var bunu kıracağız her güne yeni başlangıç olarak bakıyoruz. Bir yerde kırılacak bu durum biz bir yerde artıya geçeceğiz.
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SON HAFTA DEĞİŞİK ŞEYLER YAŞANACAK
Survivor'ın bitmesini sayılı günler kala Acun Ilıcalı eleme konseyinde konuştu. Ilıcalı; uzun zamandır söylüyorum son haftalar değişik şeyler yaşayacağımızı... Bu akşam son hafta neler yaşanacak onları anlatacağım. Daha önceki konuşmamda 'Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak' dedim. Bu tarihi olayı son dörde kalan yarışmacılar yaşayacak.
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Hiçbir Survivor'da hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi yapacağız, dünyada da bir ilk olacak. Son dört yarışmacı kaldığı zaman Domonik'teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Parkurda siz mücadele ederken bütün Türkiye bu oyunu canlı olarak seyredecek ve oyundan sonraki konsey de canlı olacak. Müthiş iki gün son dörde kalan yarışmacıları bekliyor.
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YARIŞMALAR VE ELE KONSEYİ CANLI OLACAK
Yarışmalar ve konseyler canlı yayınlanacak. Canlı yayında bir eleme olacak üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı 'Yüzleşme Konseyi'ne çıkacak. Bu konseyde bu üç yarışmacı yapılacak bağlantıyla eski yarışmacılarla buluşacak.
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FİNAL TÜRKİYE'DE
Üç yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında da Survivor'ın iki finalisti ortaya çıkacak. Finalde de iki yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek ve 13'ü akşamı Türkiye'de olacak. Büyük finale doğru beraber yola çıkacağız. 14'ü Salı günü de büyük finalde şampiyon belli olacak.