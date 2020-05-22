Ferit ÖMEROĞLU
Acun Ilıcal: Survivor'da bu sene beni en çok üzen Mert değil Ersin Korkut oldu
Acun Ilıcalı geçtiğimiz gece Hürriyet instagram hesabı üzerinden Ferit Ömeroğlu ile canlı yayın yaptı. Ilıcalı son dönemlerde yarışmadan elenen Mert ve köpeği Mess ile olan bağı sebebiyle milyonları etkileyen Ersin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mert’in stratejik bir hata yaptığını söyleyen Acun Ilıcalı uzun zaman sonra ilk defa genel röportajda hayatına dahil sözler sarf etti.
Survivor 2020’de bu sene kendisini en çok üzen yarışmacının Mert değil Ersin olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, “Mert’in son iki üç haftada seyirciye verdiği elektrik ben şampiyon olacağım stratejisi değildi” dedi.
Bu arada canlı bağlantıda Ferit Ömeroğlu Hürriyet ailesi olarak Acun Medya ile halı sahada karşılaşabileceklerini söylerken Acun Ilıcalı bu duruma, “Acun Medya bünyesinden bir takım çıkarayım sizin takıma karşı... Benim saha da oynarız isterseniz... Yıldırım Demirören, Revna Demirören ile çok yakınımdır. Sevgili Ahmet’te benim yakın dostum bilirsin. Bütün ekibi bu maçtan haberdar edeceğim bunu da unutma... ” yanıtını verdi.
*Herkesin kaldıracağı yük hacmi vardır. Kaldırabileceğinizden fazlasını yüklendiğinizi hissettiniz mi hiç?
- Güzel bir soru... Valla şöyle söyleyeyim... Bunu ben seçtim. Kendi tercihim ama kapasite olarak çok ciddi derecede limitlerimi zorladığımın farkındayım ama nankörlük yapmak istemiyorum. İnsanların iş bulamadığı dönemde kalkıp söylenmek de bana nankörlük gibi geliyor.
*Popülerlik, maddi güç, sosyal çevre, marka değeri, vizyon, güvenilirlik, samimiyet, vicdani yükümlülük, milli ve manevi değerler... Hangisinin olması daha çok duygusal tatminlik sağlıyor?
- O kadar çok şey saydın ki kayboldum arada çok teşekkür ederim o senin inceliğin... Soru güzel bir soru ama yanlış bir soru. Zor bir soru ile geldin. Güvenilir olmak benim için çok değerli, milli ve manevi değerlere sahip olarak biliniyorsam benim için çok güzel bir durum...
'Bu sorunun cevabını merak ediyorum'
*Cevabını bilmediğiniz, öğrenmek istediğiniz soru ya da sorular var mı?
- Ronaldo, 1998 Dünya Kupası’nda acaba zorla mı sahaya çıktı? Bunu merak ediyorum mesela... O gün sponsor baskı ile çıktı dediler, hastaydı dediler... Bu sorunun cevabını merak ediyorum.
'Önem verdiğim insanlar beni biliyor'
*Bu kadar ülkede format yapıyorsunuz. Birincilikler var. Televizyonculuğa dair bir Türk’ün aklına gelmeyen küresel bir hayali siz iki üç tur geçtiniz belki bugün… Bu konunun ülkemizde çok etkili gündem olmadığını düşünüyorum. Büyük başarıları kolay mı kanıksıyoruz sizce?
- Üzülerek söylüyorum ki ünlülerin zor durumu daha çabuk duyulur. Kötü haber daha popüler olur. Gazeteciliğin kuralıdır. Bir tane gazeteci abim vardı. Bir gün ona “bir hasta var sizin orda haber yapsan nasıl olur” dedim. Sana cevabı söylüyorum. “Suçlu doktor var mı?” dedi. Doktorun suçu varsa mükemmel bir haber yaparız bana güven dedi. Hatalar başarısızlıklar daha çabuk ön plana çıkar. Başarı çok ortalıklarda konuşulan şey değil. Duyulursa duyulur duyulmazsa yapacak bir şey yok. Önem verdiğim insanlar beni biliyor.
'Mert orda stratejik bir hata yaptı'
*Mert’in elenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Mert ile aranızda oluşan bağı seyirciler gibi biz de biliyoruz. Siz Mert’in zekasını ve analiz yeteneğini her zaman takdir ettiniz. Önümüzdeki sene Mert’i panoramada veya Survivor ekstra da görebilir miyiz?
- Mert ile dün beraberdik. Mert benim Survivor’da kafa olarak en denk gördüğüm yarışmacılardan biridir. Ama benim kafa olarak iyi bulmam kazanması anlamına gelmez. O Ses’te bile kazansın istediğim kişi kazanamadı. Mert'in şöyle bir hatası oldu. Yarışmada söyleyemedim çünkü yarışmacıların ortasında söyleyemem. Doğru yaptıklarını sandıkları şey bazen hata olabiliyor. Mert ilk yarıda çok iyiydi fakat ikinci bölümde bir sakatlanma süreci var, mental olarak yorgunluğu var ve bunu seyirciye yansıttı. Sakat halinde yarışırken seyirciden puan kaybetti. Açıkçası orda stratejik bir hata yaptı. Son iki üç haftada seyirciye verdiği elektrik ben şampiyon olacağım stratejisi değildi.
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