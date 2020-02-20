Acun Ilıcalı: Ben övgü bekliyordum, Fatih Hoca 'Biz bunu hak edecek ne yaptık' dedi

Çocuk geldi, iyi bir çocuk ama bir Survivor değil. O ışığı göremedim. Çocuğa da durumu anlatmam lazım. Dedim ki: Bizim durumu şöyle anlatayım. Bİzim iş çok ciddi. Şöyle bir örnek verebilirim. Ben topçu yollasam Fatih Terim oynatacak mı? Ama çok güzel anlattım bunu. Birkaç gün sonra Fatih Hoca aradı. "Acun" dedi, "arkadaşla ilgilenmişsin sağol" dedi. "Ne demek hocam tabii ki ilgileneceğim" dedim. "Bir şey demişsin" dedi. "Ben yollasam Fatih hoca oynatacak mı? demişsin". "Çok güzel söylemişsin" dedi. Ben de övgü almayı bekliyordum o an. Fatih Terim'in cevap şu: Biz bunu hak edecek ne yaptık?