Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yeni dönem başlıyor

"BİR TAKIM 3 KİŞİYE DÜŞERSE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK" Survivor'daki yeni kurallardan bahseden Ilıcalı, bir takımın 3 kişiye düşmesi halinde başlayacak olan yeni dönemi şu sözlerle anlattı: "Bu durumun olması halinde başka bir döneme başlayacaksınız. Eğer çeyrek final öncesinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse yeni bir dönem başlayacak, orada başka bir sürprizimiz olacak. Bunu da açıklayacağım. Ancak çeyrek final süresinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse bu defa çeyrek finalde yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele edecek."