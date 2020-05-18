Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yeni dönem başlıyor
Acun IlıcalıSurvivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmadaki yeni kurallardan bahsetti. Ilıcalı, "Yeni bir dönem başlıyor" diyerek Bayram günü iki takımın adalarının birleşeceğini söyledi. Ünlü televizyoncu gönüllü ya da ünlü takımı fark etmeksizin 3 yarışmacıya düşerse herkes bireysele dönerek mücadele edecek ifadelerini kullandı. Öte yandan yapılan ada konseyinde gönüllüler takımı eleme potasına Yasin'i çıkardı.
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 dün akşam yeni bölümüyle ekranala geldi. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni kurallar ve değişikliklerle ilgili bilgi verdi.
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KAMPLAR BAYRAM GÜNÜ BİRLEŞİYOR
Gönüllüler eleme potasına kalan isimlerin belirlendiği konseyde konuşan Ilıcalı, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının aynı kampta kalmaya başlayacağı tarihi açıklayarak "Survivor'ın kuralı şudur; kalan yarışmacı sayıyı belli bir sayıya ulaştığı zaman aynı kampta yaşamaya başlıyorsunuz. Bunun en önemli sebebi de rutinden ayrılmak. İki takımın bir araya gelince aralarındaki iletişimi merak ediyoruz.
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Kamplarınız bu hafta birleşiyor. Elemeden sonra artık aynı kampta kalmaya başlayacaksınız. Ünlülerin kampında mı yoksa gönüllülerin kampındamı kalacağınızı söyleeyemem. Ancak tüm detayları Salı akşamı konseyde açıklayacağım" dedi.
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"BAYRAMDA SIRA DIŞI ŞEYLER OLACAK"
Acun Ilıcalı, 3 aydır ailesinden uzak kalan yarışmacılara bayramda özel bir kutlama yapacaklarının müjdesini verdi. Yarışmacıların bayram kutlama isteğini kırmayan Ilıcalı, "Buradan binlerce kilometre ötede vatandaşlarımız bayramı yaşarken biz de burada bayramı yaşıyor olacağız. Bayramda burada sıra dışı şeyler olacak" ifadelerini kullandı.
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"BİR TAKIM 3 KİŞİYE DÜŞERSE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"
Survivor'daki yeni kurallardan bahseden Ilıcalı, bir takımın 3 kişiye düşmesi halinde başlayacak olan yeni dönemi şu sözlerle anlattı: "Bu durumun olması halinde başka bir döneme başlayacaksınız. Eğer çeyrek final öncesinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse yeni bir dönem başlayacak, orada başka bir sürprizimiz olacak. Bunu da açıklayacağım. Ancak çeyrek final süresinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse bu defa çeyrek finalde yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele edecek."
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ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU
Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme adayları da belli oldu. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı Mert ve Aycan'ı aday olarak çıkardı. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında ise Yasin aday oldu.