Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da SMS birincisi belli

ACUN ILICALI SMS BİRİNCİSİ BELLİ Büyük finale sayılı günler kala Acun Ilıcalı bu akşam yayınlanacak bölümde Survivor'da bundan sonra gerçekleşecek süreci anlattı. Bireysel dönemin ilk konseyinde konuşan Ilıcalı, 'Çok büyük bir oylama yapıldı ve şu anda sıralama belli. Bu akşam aday olan yarışmacımız, daha sonra birinci olarak kendisine rakip de seçebilme şansına sahip olacak.' ifadelerini kullandı.