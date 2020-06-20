Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da SMS birincisi belli
Survivor 2020 yarışmasında büyük finale sayılı günler kaldı. 8 adayın kaldığı yarışmada dün mavi takım ve kırmızı takım arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı bütün dengeleri değiştirecek bir açıklamaya imza attı. İşte Survivor 2020'de öne çıkanlar...
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Survivor macerasının bitmesine sayılı günler kala, yarışmacılar parkurda kıyasıya yarışmaya devam ediyor. Dün akşam büyük ödül için yarışan mavi takım ve kırmızı takımın kıyasıya mücadele etti.
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Yarışmacıları en çok zorlayan parkurun son kısmındaki atışlar oldu. Frizbi ile beş sembolü devirmek zorunda kalan yarışmacılar arasında kıran kırana bir rekabet yaşandı. Oyunda skor 9-9'a gelince kazananı belirlemek için bayrak yarışı yapıldı.
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Bayrak yarışına mavi takımdan Barış ile Yasin, kırmızı takımdan Berkan ile Sercan çıktı. Takımlarda atışları ise Barış ile Sercan yaptı. Atışlarda yeteneğini gösteren Sercan, ödülü takımına kazandırdı. Survivor'da ödül oyununu kırmızı takım 10'a 9'luk skorla kazandı.
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Ödülü kazanan Berkan, Elif, Sercan ve Evrim'in yer aldığı kırmızı takım oyunun hemen ardından havaalanına giderek özel bir jete bindi. Yarışmacılar özel jetle Dominik'in kuzeyinde yer alan Cabarete'ye götürüldü ve lüks bir katamaranda düzenlenen partide eğlendi.
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EVRİM YİNE GÜNDEMDE
Survivor'da sert çıkışlarıyla dikkat çeken Evrim dün yine sosyal medyada gündem oldu. Sercan ve Barış'ın mücadelesinde kazanan taraf Barış oldu. Son atışında sonra dengesini kaybedip atış çizgisini geçen Barış yere düştü. Hafif şekilde sakatlanan Barış'a doktor müdahalesi yapıldı.
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Evrim'in 'Barış atış yaparken çizgiyi geçti' sözleri tepkilere neden oldu. Mavi takımda yer alan Yasin, Evrim'e 'Barış sakat bir şekilde orada yatıyor, sen çizgi diyorsun' çıkışını yaptı. Evrim'in sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
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ACUN ILICALI SMS BİRİNCİSİ BELLİ
Büyük finale sayılı günler kala Acun Ilıcalı bu akşam yayınlanacak bölümde Survivor'da bundan sonra gerçekleşecek süreci anlattı. Bireysel dönemin ilk konseyinde konuşan Ilıcalı, 'Çok büyük bir oylama yapıldı ve şu anda sıralama belli. Bu akşam aday olan yarışmacımız, daha sonra birinci olarak kendisine rakip de seçebilme şansına sahip olacak.' ifadelerini kullandı.
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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da SMS birincisi belli