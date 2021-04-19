Acun Ilıcalı açıkladı! Merve Aydın Survivor'a devam edecek mi?

'KARAR DOKTORUMUZ METİN KUŞ'UN' Ilıcalı sözlerine, Metin Kuş, Santa Domngo'ya giderek Merve'nin burnu için tekrar kontroller yapacak. Ancak ben dün kendisini ziyaret etti. Durumu iyi ve morali yüksek. Bir an önce de dönmek istiyor. Şimdilik ön gördüğümüz Merve'nin bir süre sonra benche daha sonra da oyunlara dönebileceği yönünde. Ancak kararı doktorumuz verecek" diye devam etti.