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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 09:20,

Acun Ilıcalı açıkladı: Ersin Korkut'a kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi

Survivor'da salı akşam yapılan ada konseyinde büyük bir şok yaşandı. Ünlüler takımından Ersin Korkut diz sakatlığı nedeniyle adaya veda etmek zorunda kaldı. Ersin Korkut'un, konseyde köpeği Mes ile ilgili sözleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Acun Ilıcalı, köpeğine çok bağlı olduğunu her fırsatta dile getiren Ersin Korkut'a Mes'in ölüm haberini bir türlü verememişti. Konseyin ardından Yılmaz Erdoğan, acı haberi Ersin Korkut ile paylaştı. Acun Ilıcalı, dün Instagram sayfasında yaptığı canlı yayında yaşananları anlattı.

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"Ersin konusu. Hepimizi çok üzdü biliyorsunuz. Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar. Karşımdaki kişinin bir haberi olmaması ve benim de söyleyemem."

2KÖTÜ HABERİ YILMAZ VERDİ
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'KÖTÜ HABERİ YILMAZ VERDİ'

"Onun da bu konuda çok coşkulu konuşması, gerçekten çok zor bir yayındı. Hayatta hepimizin başına zor şeyler geliyor. Ersin'e de bu haberi sevgili Yılmaz Erdoğan verdi. Kendisi de sağ olsun kabul etti."

3KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR
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'KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR'

"Onların arasındaki bağ çok kuvvetli çünkü. Sevgili Yılmaz ona konuyu anlattı. Hayat böyle, bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Ersin için çok farklı ve güzel bir Survivor oldu."

4ERSİN ÇOK ÜZGÜN
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'ERSİN ÇOK ÜZGÜN'

"Survivor'da karakterinizi kolay kolay gizleyemezsiniz. Gerçekten kalbiniz iyiyse bunu Tüm Türkiye'ye geçirirsiniz. Ben de teselliye gittim gece geç saatlerde. Ersin çok üzgün. Hayatta bazı şeyleri kabul edeceğiz. Sevdiklerimiz kaybediyoruz. Hepimizin başına geliyor bunlar. Üzgünüz."

5YENİDEN SURVIVORA GELECEK Mİ
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'YENİDEN SURVIVOR'A GELECEK Mİ?'

"Ersin tekrar gelsin konusu, gündemimize gelecek bir konu. Siz seviyorsunuz, biz seviyorsunuz neden olmasın?"

6O VİDEO 2 GÜN ÖNCE ÇEKİLDİ
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'O VİDEO 2 GÜN ÖNCE ÇEKİLDİ'

"Ersin'in videosu 2 gün önce çekilmiş bir video. Elendikten sonra. Mes ile alakalı bir video asla değil. Onun altını çizelim. Elenmesiyle ilgili üzüntüsünü paylaşıyor."

7KİMİ KIRDIYSAM ÇOK ÖZÜR DİLERİM
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KİMİ KIRDIYSAM ÇOK ÖZÜR DİLERİM

İşte Ersin Korkut'un elendikten sonraki ilk sözleri; Bugün benim elenmemin ilk günü. Uçuşumu bekliyorum. Çok büyük duygu seli yaşıyorum. Acun abilere de söyledim, 'çok değişik bir duygu içerisindeyim. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem, çok özür dilerim. Bu bende ilk defa çıktı, ben hiçbir zaman ağlamam sızlamam. Bugün saçma bir duygu seli yaşıyorum."

8ARKADAŞLARIMI BIRAKMAK İSTEMEDİM
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ARKADAŞLARIMI BIRAKMAK İSTEMEDİM

"Bunu paylaşmak istedim. Arkadaşlarımı özledim. Sivil kıyafetlerimi giydim. Annemi, babamı herkesi çok özledim. Bunu paylaşmak istedim. Ben ağlayan bir insan değilim. Şu an çok değişik duygular hissediyorum. Arkadaşlarımı böyle sakatlıkla bırakmak istemedim. "

9SOSYAL MEDYAYI SALLADI
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SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ersin Korkut’un açıklamaları twitter’da en çok konuşulanlarda bir numaraya yükseldi. Sevenleri Korkut’a geçmiş olsun dileklerini iletirken mesajlarıyla da destek oldu.

10SİZ NE GÜZEL İNSANLARSINIZ
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SİZ NE GÜZEL İNSANLARSINIZ

Ersin Korkut, elendikten sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Ünlü oyuncu, 'Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız...' mesajını paylaştı.

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Yaşanan eleme heyecanı sonrası adaya veda eden Ersin Korkut, ilk mesajını gönderdi.

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Ersin Korkut'un elenmesinin ardından Yılmaz Erdoğan, Instagram sayfasında ikili fotoğraf paylaştı ve altına "Yetenekli, azimli, iyi kalpli kuzenim benim! Gönüllerin şampiyonusun" notunu düştü.

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Bülent Parlak ise birlikte yer aldıkları kareyi "Seni çok seviyoruz şampiyon" notu ile paylaştı.

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Mustafa Erdoğan da Instagram paylaşımı ile Ersin Korkut'a destek verdi:"Aslan kuzenim Ersin.. hep gurur duyduk hep destekledik.. geçmiş olsun gözüm."

15ŞAMPİYON ERSİNDİR
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ŞAMPİYON ERSİN'DİR!

Rıza Kocaoğlu 'Ersin can'dır' paylaşımı ile oyuncu dostuna destek verdi.

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Demet Akalın: Ersin abi ya, adamın dibiydin ya sen. Başkaları nazlandı!! Oynamadı!! O daha çok oyuna çıktı! Adamın elinden şampiyonluk gitti ya!

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Hakan Hatipoğlu: Şaka gibi, bence #survivor2020 büyük bir değerini bir sakatlık sonucu kaybetti. Ersin Korkut yazık oldu...

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Pascal Nouma: Dön gel şampiyon, sen kazandın zaten kanka

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İsmail Baki: Önce köpeğimi görmeye gideceğim dedi. Yıkıldım!

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Ebru Destan: Ah ah! İşte en üzüldüğüm Ersin ilk olarak köpeğimi göreceğim diyor öldüğünü bilmiyor. Acun kalakaldı, nasıl söylenir ki

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