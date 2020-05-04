Acun Ilıcalı açıkladı! Ersin Korkut için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!
Acun Ilıcalı'dan Ersin Korkut açıklaması geldi. Survivor'da yarışan Ersin Korkut, köpeği Mes'i ailesine emanet etmişti. Mes geçtiğimiz aylarda öldü. Her fırsatta köpeğini çok özlediğini söyleyen Korkut'a kötü haberi kimse verememişti. Acun Ilıcalı, Salı günü eleme konseyinde Ersin Korkut'a kötü haberi vereceğini açıklamıştı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Ilıcalı, Ersin'e köpeğinin öldüğünü söylemekten vazgeçtiğini açıkladı.
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Oyunlardaki performansı günden güne yükselen Ersin Korkut’un köpeği Mes geçtiğimiz aylarda ölmüştü. Yarışmada da sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes'i çok özlediğini söyleyen Korkut'a kötü haberi kimse verememişti.
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Hatta geçtiğimiz haftalarda iletişim ödülünde de köpeğini soran Ersin'e ağabeyi de gerçeği söyleyememiş "Mes iyi, Mesut onunla ilgileniyor" demişti.
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AİLESİNDEN TALEP GELDİ!
Ersin’in ailesinden talep geldiğini söyleyen Acun Ilıcalı salı günü Ersin'e kötü haberi vereceğini şu sözlerle açıklamıştı; “Ersin’in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz”
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YILMAZ ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından usta komedyen Yılmaz Erdoğan devreye girdi. Acun Ilıcalı'yı arayan Erdoğan, 'kötü haberi vermek için biraz daha bekle' uyarısında bulundu.
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Yılmaz Erdoğan’la konuşan Ilıcalı son gelişmeleri şu sözlerle anlattı; Ersin olayında şöyle bir gelişme oldu. Sevgili Yılmaz Erdoğan aradı beni ‘söylersek adamı orada kaybedebiliriz’ dedi. 'Sen ne diyorsun' diye bana sordu, ‘Siz ne derseniz o’ dedim.
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Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin öldüğünü söylemedik Ersin'e... Tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi 'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim.