Açıköğretim vize sınavları ne zaman? İşte AÖF güz dönemi sınav takvimi
AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. 2020-2021 eğitim yılı AÖF sınavları yani ara sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. Bir yandan sınavlara hazırlanan öğrenciler bir yandan da sınavların tarihini sorguluyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman?
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Üniversitelerdeki lisans ve önlisans eğitimlerini Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakütesi'nde (AÖF) sürdüren yüz binlerce öğrenci, üniversitenin belirlediği vize sınav takvimini sorguluyor. İşte, AÖF güz dönemi sınav takvimi...
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.
Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.
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ONLİNE Mİ OLACAK?
Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.