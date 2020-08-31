Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte 2020 AÖF kayıt takvimi

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ön Lisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2019-2020 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 31 Ağustos – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.