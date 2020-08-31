Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte 2020 AÖF kayıt takvimi
Anadolu Üniversitesi (AÖF) yeni dönem kayıtları 31 Ağustos'ta başladı. AÖF İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı kayıtlarını yapacak olan öğrencilerin, kayıt ücretini yatırdıktan sonra işlemleri tamamlanacak. Peki, AÖF 2020-2021 kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı (YKS) ile Anadolu Üniversitesi'ne bağlı AÖF'e yerleştirilen adaylar, kayıtlarını online olarak yapabilir. İşte, AÖF kayıtları hakkında ayrıntılar...
2
Abone Ol
2020-2021 Öğretim Yılında Açıköğretim sistemine YKS ile yerleşen zdayların çevrimiçi (Online) başvuru ve kayıt işlemleri başladı. Kayıtlar; 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp, 10 Eylül 2020 Perşembe günü sona erecektir. 11 Eylül 2020 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00’da sona erecektir.
3
Abone Ol
Adaylar başvurularını "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden yapacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
4
Abone Ol
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır. Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.
5
Abone Ol
11 Eylül 2020 tarihinden sonra çevrimiçi veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. Çevrimiçi başvuru ve kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.
6
Abone Ol
31 Ağustos – 10 Eylül 2020 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar, 11 Eylül 2020 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 11 Eylül 2020 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
7
Abone Ol
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ön Lisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2019-2020 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 31 Ağustos – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
8
Abone Ol
Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıracak adaylar Çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belgeler ile birlikte AÖF Bürosuna başvuracaklardır. Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.
9
Abone Ol
Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
10
Abone Ol
Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünden ulaşabilir.