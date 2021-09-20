Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme ne zaman İşte AÖF kayıt takvimi
Açıköğretim üniversite kayıtları adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı (2021 YKS) ile Anadolu Üniversitesi'ne bağlı AÖF'e yerleştirilen adaylar, kayıtlarını online olarak tamamladı. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman?
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Anadolu Üniversitesi (AÖF) yeni dönem kayıtları başladı. AÖF İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 öğretim yılı kayıtlarını yapacak olan öğrencilerin, kayıt ücretini yatırdıktan sonra işlemleri tamamlandı. Öte yandan kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. İşte, AÖF kayıtları hakkında ayrıntılar...
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül’de sona erdi.
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.