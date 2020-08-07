Gündem Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 23:31 , 07 Ağustos 2020 - 23:35

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2020-2021 kayıtları bekleniyor!

Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde devam etmek isteyen pek çok vatandaş, AÖF 2020-2021 kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, açıköğretim yeni dönem kayıtları ne zaman?