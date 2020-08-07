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Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 23:31,

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2020-2021 kayıtları bekleniyor!

Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde devam etmek isteyen pek çok vatandaş, AÖF 2020-2021 kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, açıköğretim yeni dönem kayıtları ne zaman?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 kayıt tarihleri sorgulanıyor. Üniversite öğrenimini açıktan tamamlamak isteyen öğrencilerin başvuracağı AÖF kayıtları, YKS tercihlerinin başlamasının ardından gündem oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2KAYIT YENİLEME NE ZAMAN
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KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yılın kayıt işlemleri için ise henüz net bilgi yok.

3YENİ KAYITLAR NE ZAMAN
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YENİ KAYITLAR NE ZAMAN?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar için Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlamıştı.

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Bu yılın kayıtlarının da benzer tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor. AÖF kayıtları hakkında bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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