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Haber Giriş: 24 Ekim 2021 - 20:35 | 

Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF Güz Dönemi Ara Sınav tarihleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin ardından, güz dönemi sınavları öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Sınavlar için şimdiden hazırlanmaya başlayan öğrenciler, vize ve final sınavı tarihlerini resmi açıklamalar doğrultusunda sorguluyor. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemi kısa süre önce sona erdi. Kayıtların ardından güz dönemi vize sınavlarının ne zaman olduğunu merak eden pek çok açıköğretim öğrencisi, konuya dair bilgi bulmak adına internette araştırma yapıyor. İşte, AÖF Güz Dönemi Ara Sınav tarihleri...

2AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

3ONLİNE Mİ OLACAK

ONLİNE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

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