Açıköğretim Lisesi sınavları iptal mi oldu? AÖL sınavları yapılmayacak mı? MEB yanıtladı

AÖL sınavları iptal oldu mu sorusu, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla pek çok kişinin aklındaki soru işareti oluşturmuştu. Hafta sonu, 5-6 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla AÖL sınavları iptal mi oldu sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başlamıştı. Durumu değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavların ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. İşte, iptal olan AÖL sınavları hakkında MEB'den yapılan o açıklama;