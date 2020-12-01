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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 09:55 | 

Açıköğretim Lisesi sınavları iptal mi oldu? AÖL sınavları yapılmayacak mı? MEB yanıtladı

Açıköğretim Lisesi sınavları iptal mi oldu sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuru ile yanıtlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge çerçevesinde AÖL sınavları iptal olacak mı sorusu da gündemde yer almaya başlamıştı. Peki, Açıköğretim Lisesi sınavları iptal mi oldu? İşte, pek çok kişinin merak ettiği sınav süreci hakkında MEB'in yayımladığı o duyuru

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AÖL sınavları iptal oldu mu sorusu, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla pek çok kişinin aklındaki soru işareti oluşturmuştu. Hafta sonu, 5-6 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla AÖL sınavları iptal mi oldu sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başlamıştı. Durumu değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavların ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. İşte, iptal olan AÖL sınavları hakkında MEB'den yapılan o açıklama;

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MEB: "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."
1 Aralık 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesinde yayımlanan detayda ise sınavlara yönelik şu ifadeler yer almıştı;

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Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

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