Açıköğretim lise kayıtları ne zaman bitiyor? AÖL kayıt takvimi!
Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, kayıt yenileme süreci hakkında araştırmalarına başladı. AÖL'de kayıt yenileme sürecinin ne zaman biteceğini merak eden binlerce kişi, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖL kayıt yenileme süreci ne zaman bitiyor?
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'Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman bitiyor?' sorusu, 2020-2021 eğitim yılı 1. dönem için kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Henüz kayıtlar için gerekli işlemleri yapmayan binlerce kişi, eylül ayının sonlarına gelinmesi nedeniyle araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
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KAYIT YENİLEME SÜRECİ
Eylül ayına gelinmesi nedeniyle aramalarını yoğunlaştıran açık lise öğrencileri, internette yaptıkları sorgulamalarla 'AÖL kayıt yenileme ne zaman?' sorusuna yanıt arıyordu.
AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Eylül'de erişime açılacak. Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklamada; "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2020/1. Dönem Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri 07.09.2020 Pazartesi günü başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır.
2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.
(50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)