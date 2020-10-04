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Haber Giriş: 04 Ekim 2020 - 19:57 | 

Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman? İşte tarih bilgisi

Ekim ayının gelmesi ile birlikte AÖF kayıtları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2020-2021 eğitim yılı güz dönemi için kayıt yenileme işleminin ne zaman başlayacağını merak eden açıköğretim öğrencileri, kurum tarafından yapılan son açıklamalara odaklandı. Peki, açıköğretim kayıt yenileme ne zaman?

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi kayıtlarının başlayacağı tarih, üniversite eğitimine bu kurumda açıktan devam eden öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri kısa süre sonra başlıyor. İşte, AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarih...

2TARİH BELLİ OLDU
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TARİH BELLİ OLDU

AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim'de başlayacak ve 12 gün sürecek. 15 Ekim'de kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak ve ardından 16 Ekim'de mazeretli kayıtlar alınacak.

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Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecek.

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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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