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AÇIKÖĞRETİM 2 YILLIK VE 4 YILLIK BÖLÜMLER | Açıköğretim’de hangi bölümler var, kaç puanla alım yapıyor?AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları son durum

Güncelleme Tarihi:

#Açıköğretim#Aöf 2 Yıllık Bölümler#Aöf 4 Yıllık Bölümler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 02:06

Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler, YKS tercih süreci öncesi gündeme gelen konulardan oldu. ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS programları ve kontenjanları kılavuzu erişime açıldı. Eğitimlerini açıktan veya uzaktan (online) olarak sürdürmek isteyen adaylar üniversite tercih maratonunda, AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanlarına göre tercihlerine yön verecekler. AYT, TYT puanlarıyla tercih işlemleri 28 Temmuz’da başlayacak. Tercihler ise 8 Ağustos’ta sona erecek. Peki, Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölüm taban puanları açıklandı mı? AÖF, ATA AÖF ve AUZEF hangi bölümler var? İşte, Açıköğretim taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgiler.

1/6AÇIKÖĞRETİM 2 YILLIK VE 4 YILLIK BÖLÜMLER | Açıköğretim’de hangi bölümler var, kaç puanla alım yapıyorAÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları son durum

AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları, YKS tercih döneminde adaylara ışık tutacak. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları YKS tercih dönemi öncesi gündeme geldi. Çalışan ve örgün eğitimi tercih etmeyen adaylar Açıköğretim Fakültelerini tercih edecekler. Adaylar AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri YKS tercih kılavuzu üzerinden öğrenebilecekler. Tercih listeleri Açıköğretim başarı sıralamaları ve kontenjanlarını dikkate alarak hazırlanacak. Peki 2023 ATA AÖF, AÖF, AUZEF tavan ve taban puanları belli oldu mu? İşte, AÖF taban puanları ve sıralamaları hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/6AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI

AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversites, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bulunuyor.

Açıköğretim Fakültesi 2023 taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yıl (2022) alım yapılan puanlara göre hareket edecek.

YKS sınav sonuçları duyurulduktan sonra YKS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih kılavuzunda üniversitelerin alım yaptığı tavan ve taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları yer alacak.

3/6AÇIKÖĞRETİM 2 YILLIK VE 4 YILLIK BÖLÜMLER | Açıköğretim’de hangi bölümler var, kaç puanla alım yapıyorAÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları son durum

2023 Açıköğretim taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olduğundan henüz açıklanmadı. Adaylar 2022 taban puanlarını dikkate alarak tercih yapacak. Geçtiğimiz sene 2 ve 4 yıllık fakültelerin puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

AÇIKÖĞRETİM  2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri 20-21 sayfa arasında yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi bölümlerinin puanları 129-130 sayfada yer almaktadır.

4/6AUZEF HANGİ BÖLÜMER VAR

AUZEF HANGİ BÖLÜMER VAR?

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET VE PAZARLAMA (YENİ)
GRAFİK TASARIMI
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İLAHİYAT (YENİ)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI

5/6ATA AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR

ATA AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler (İlahiyat)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

LİSANS BÖLÜMLERİ

 

Çocuk Gelişimi Lisans

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık Lisans

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi Lisans

Sosyal Hizmet Lisans

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

 

 

6/6AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR

AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Acil Durum Ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık Ve Sigortacılık Bilgisayar
Programcılığı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Felsefe
Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık
Görsel İletişim Tasarım
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
İlahiyat
İlahiyat (Arapça)İnsan Kaynakları Yönetim
iş Sağlığı Ve Güvenliği
işletme Yönetim
Kültürel Miras Ve Turizm
Laborant Ve Veteriner Sağlık
Lojistik Marka İletişim
Medya Ve İletişim
Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik Ve Koruma
Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
Radyo Ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği Sosyoloji
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tarih
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
Türk Dili Ve Edebiyat
Web Tasarımı Ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Yönetim Bilişim Sistemleri

 

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#Açıköğretim#Aöf 2 Yıllık Bölümler#Aöf 4 Yıllık Bölümler