ÖGG sınav sonuçları EGM tarafından açıklandı - EGM 91. Dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama kısa yol
ÖGG sınav sonuçları sabah saatlerinden bu yana araştırılıyordu. EGM'den ÖGG sınav sonuçlarıyla ilgili son dakika duyurusu geldi. Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen 91. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, online sınav sonuç ekranından 91. Dönem ÖGG sınavını seçerek aldıkları puanı görüntüleyebiliyor. İşte EGM 91. Dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama kısa yol ekranı...
ÖGG sonuçları için bekleyiş sona erdi. 2021 Yılı Özel Güvenlik 91. Temel Eğitim ve 67. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adaylar ÖGG sınav sonucunu bekliyordu. Beklenen gelişme yaşandı, önceden de bildirildiği gibi ÖGG sonuçları online platform üzerinden paylaşıldı.
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