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Haber Giriş: 07 Mayıs 2021 - 17:16 | 

ÖGG sınav sonuçları EGM tarafından açıklandı - EGM 91. Dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama kısa yol

ÖGG sınav sonuçları sabah saatlerinden bu yana araştırılıyordu. EGM'den ÖGG sınav sonuçlarıyla ilgili son dakika duyurusu geldi. Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen 91. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, online sınav sonuç ekranından 91. Dönem ÖGG sınavını seçerek aldıkları puanı görüntüleyebiliyor. İşte EGM 91. Dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama kısa yol ekranı...

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ÖGG sonuçları için bekleyiş sona erdi. 2021 Yılı Özel Güvenlik 91. Temel Eğitim ve 67. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adaylar ÖGG sınav sonucunu bekliyordu. Beklenen gelişme yaşandı, önceden de bildirildiği gibi ÖGG sonuçları online platform üzerinden paylaşıldı.

ÖGG SONUÇ TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

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2021 takvimine göre ÖGG sınav sonuçları yapılacak değerlendirmeler ardından 7 Mayıs’ta online platform üzerinden erişime açıldı. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri girerek bireysel ÖGG sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz: Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

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Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “ÖzelGüvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itirazaçıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabınayatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerineteslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

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