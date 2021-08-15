Gündem Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 - 20:55 | 15 Ağustos 2021 - 20:55

Son dakika: KPSS soru ve cevap anahtarı yayınlandı! 2021 ÖSYM KPSS ÖABT soru ve cevapları PDF indirme ve görüntüleme ekranı

KPSS soru ve cevap anahtarı, söz konusu sınavın ardından açıklandı. Memur olmak isteyen binlerce aday KPSS ÖABT oturumuna bu hafta sonu katılım sağladı. Sınavdan çıktıktan sonra netlerini hesaplamak isteyen adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yayınlanacak 2021 KPSS ÖABT cevap anahtarına çevrilmişti. KPSS soru ve cevapları PDF olarak erişime açıldı. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2021 KPSS soru ve cevapları PDF indirme ekranı ve ayrıntılar.