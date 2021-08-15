Son dakika: KPSS soru ve cevap anahtarı yayınlandı! 2021 ÖSYM KPSS ÖABT soru ve cevapları PDF indirme ve görüntüleme ekranı
KPSS soru ve cevap anahtarı, söz konusu sınavın ardından açıklandı. Memur olmak isteyen binlerce aday KPSS ÖABT oturumuna bu hafta sonu katılım sağladı. Sınavdan çıktıktan sonra netlerini hesaplamak isteyen adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yayınlanacak 2021 KPSS ÖABT cevap anahtarına çevrilmişti. KPSS soru ve cevapları PDF olarak erişime açıldı. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2021 KPSS soru ve cevapları PDF indirme ekranı ve ayrıntılar.
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2021 KPSS A grubu ve öğretmenlik sınavının son oturumu olan ÖABT, 15 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Sınavın son oturumunun tamamlanmasıyla birlikte KPSS soruları ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM'den gelen açıklamada,"2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı" ifadeleri kullandı. Sınavın soru ve cevapları osym.gov.tr adresinden görüntülenecek.
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KPSS soruları ve cevapları yayınlandı
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 20.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur.
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ÖABT SINAV ALANI ADI VE KODU
ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır. ÖABT alanını değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz. 1) Türkçe 2) İlköğretim Matematik 3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 4) Sosyal Bilgiler 5) Türk Dili ve Edebiyatı 6) Tarih 7) Coğrafya 8) Matematik (Lise) 9) Fizik 10) Kimya 11) Biyoloji 12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13) Yabancı Dil (İngilizce) 14) Rehber Öğretmen 15) Sınıf Öğretmenliği 16) Okul Öncesi Öğretmenliği