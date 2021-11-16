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Haber Giriş: 16 Kasım 2021 - 13:37 | 

AÇIKLANDI: ATA AÖF sınav yerleri açıklandı: ATA AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

ATA AÖF sınav yerleri sınav tarihine kısa bir süre kala belli oldu. ATA AÖF öğrencileri güz döneminin ilk vize oturumlarına bu hafta sonu girecek. Sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında ATA AÖF sınav yerleri geliyordu. Sınava katılım sağlayacaklar, ATA AÖF sınav giriş belgesini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

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ATA AÖF sınav tarihleri için geri sayım sürüyor. Sınav takvimine göre, ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım'da yapılacak. ATA AÖF sınav giriş belgesi, sınav anında bulundurulması gereken belgelerden biri.

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Üniversiteden yapılan açıklamada "Ara Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı. Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz." ifadelerine yer verildi.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde
2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

- AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte Anadolu AÖF sınav tarihleri
- AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte AÖF sınav tarihleri
- https://www.hurriyet.com.tr/galeri-aof-sinav-giris-yerlerinde-degisiklik-yks-ve-dgs-ek-tercih-aof-sinav-yeri-nasil-degistirilir-41930623

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