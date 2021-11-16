AÇIKLANDI: ATA AÖF sınav yerleri açıklandı: ATA AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı
ATA AÖF sınav yerleri sınav tarihine kısa bir süre kala belli oldu. ATA AÖF öğrencileri güz döneminin ilk vize oturumlarına bu hafta sonu girecek. Sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında ATA AÖF sınav yerleri geliyordu. Sınava katılım sağlayacaklar, ATA AÖF sınav giriş belgesini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ATA AÖF sınav tarihleri için geri sayım sürüyor. Sınav takvimine göre, ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım'da yapılacak. ATA AÖF sınav giriş belgesi, sınav anında bulundurulması gereken belgelerden biri.
2
Üniversiteden yapılan açıklamada "Ara Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı. Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz." ifadelerine yer verildi.