ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı... ATA AÖF OBS sınav sonucu sorgulama ekranı 10 Haziran 2021!
ATA AÖF final sınavı sonuçları son dakika açıklama ile ilan edildi. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan ATA AÖF sınav sonuçları Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sonuçları için yazılı duyuru paylaştı. Açıköğretim sistemine kayıtlı olan öğrenciler, online ekrandan ATA AÖF sonuçlarını görüntüleyebilecek. Öğrenciler ATA AÖF OBS girişi ile sonuçlarına erişim sağlayabilecekler. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 10 Haziran ATA AÖF final sınavı sonuç ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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ATA AÖF sınav sonuçları için beklenen duyurdu geldi. "https://www.ataaof.edu.tr/" adresinden yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı. "obs.atauni.edu.tr" adresi üzerinden ATA AÖF bütünleme sonucu öğrenilebiliyor.
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.