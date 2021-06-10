ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı... ATA AÖF OBS sınav sonucu sorgulama ekranı 10 Haziran 2021!

SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR? Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.