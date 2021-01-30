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Haber Giriş: 30 Ocak 2021 - 15:38 | 

Açıklandı... Anadolu Üniversitesi Facebook sayfasından duyurdu: AÖF sınav sonuç sorgulama

AÖF güz dönemi sınav sonuçları için bekleyiş son buldu. Anadolu Üniversitesi resmi Facebook sayfasından yayınlandığı duyuruyla sonuçların açıklandığını bildirdi. AÖF sonuç duyurusunda 'Dönem Sonu Sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlara https://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsin.' ifadelerine yer verildi.

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Geçtiğimiz günlerde tamamlanan AÖF güz dönemi dönem sonu sınavının değerlendirmeleri tamamlandı. AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencilerinin erişimine açıldı.

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Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada "Dönem Sonu Sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlara https://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsin. " denildi.

Öğrenciler, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşılabilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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AÖF sınav sonuçları, final döneminde sınava giren öğrencilerin erişimine açıldı. Harf notlarını ve mezuniyet durumlarını merak eden öğrenciler, mobil uygulama üzerinden detayları görebilecek.

4AÖF İTİRAZ SÜRECİ
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AÖF İTİRAZ SÜRECİ

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

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