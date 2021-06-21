İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 21 Haziran kararları neler, 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkıyor? AÇIKLANDI
İçişleri Bakanlığı genelgesi 21 Haziran'da alınan kabine kararları ardından merak konusu oldu. Milyonların beklediği kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısın ardından verilen kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'u işaret etti. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 21 Haziran kararları neler, 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkıyor?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği kabine kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Kısıtlamaların büyük oranda kalkacağını " 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" sözleriyle duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, detaylar için İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgeyi işaret etti.
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Kabinede alınan kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.
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Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.
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Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."
Kontrollü normalleşme açıklamalarının ardından yasaklar ne zaman bitecek sorusu gündemde yer almaya başladı. Ülke genelinde hafta sonları tam gün, hafta içi ise akşam 21.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve işletmelerin kapalı tutulması durumunun ne zaman son bulacağı, alınacak olan yeni kararlarla netlik kazanacak.
Son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.