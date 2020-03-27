Açıklamalar gelmeye devam ediyor! İsteyen erteleyecek, isteyen ücretsiz yapacak

Bu sayede bugün evden çıkmadan, banka şubesine gitmeden her işlemi artık cep telefonu ile halledebiliyor; alışverişi bile temassız yapabiliyoruz. Peki, bankalar, bu süreçte hangi önlemleri aldı? Daha açık bir anlatımla önümüzdeki dönemde bireylere ve kurumlara ne gibi destekler sunacaklar? İşte, madde madde katılım bankalarının açıkladığı destekler