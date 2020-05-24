Açıklama geldi: Telefonlar neden çekmiyor? Hatlar neden çalışmıyor, arama yapmıyor?

Mobil hatlarında sabah saatlerinden bu yana erişime sorunu yaşıyor. Bu yıl Corona virüsü tehditi nedeniyle bayramlaşmalarını uzaktan yapmak zorunda kalan vatandaşlar, erken saatlerden bu yana telefonla iletişim kuruyordu. Ancak öğlen saatlerinden itibaren aramalar hata vermeye başladı. Bazı bölgelerde yaşanan sıkıntıda vatandaşlar, telefonlarının çekmediğini arama yapamadıklarını bildirirken; mobil hatlar, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom sosyal medyadan açıklama yaptı. İşte mobil hatların 'Telefonlar neden çekmiyor? Hatlar neden çalışmıyor, arama yapmıyor?' sorusuna verdiği yanıt...