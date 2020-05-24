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Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 15:25,

Açıklama geldi: Telefonlar neden çekmiyor? Hatlar neden çalışmıyor, arama yapmıyor?

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan Bayramı'nı sevdiklerinden uzak bir şekilde geçiren vatandaşlar bayram kutlamalarını telefonla gerçekleştiriyordu ancak hatlarda yaşanan sorun nedeniyle aramalar yarım kaldı. Yetkililere ulaşmaya çalışan pek çok kişi, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden arama yapamadıklarını dile getiriyor. Peki, Telefonlar neden çekmiyor? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone hatlar neden çalışmıyor, arama yapmıyor?

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Mobil hatlarında sabah saatlerinden bu yana erişime sorunu yaşıyor. Bu yıl Corona virüsü tehditi nedeniyle bayramlaşmalarını uzaktan yapmak zorunda kalan vatandaşlar, erken saatlerden bu yana telefonla iletişim kuruyordu. Ancak öğlen saatlerinden itibaren aramalar hata vermeye başladı. Bazı bölgelerde yaşanan sıkıntıda vatandaşlar, telefonlarının çekmediğini arama yapamadıklarını bildirirken; mobil hatlar, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom sosyal medyadan açıklama yaptı. İşte mobil hatların 'Telefonlar neden çekmiyor? Hatlar neden çalışmıyor, arama yapmıyor?' sorusuna verdiği yanıt...

2TURKCELLDEN AÇIKLAMA
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TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir.

3VODAFONEDAN AÇIKLAMA
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VODAFONE'DAN AÇIKLAMA

Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir.

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Artan şikatetlere "Türk Telekom Destek" Twitter adresinden yanıt veren Turk Telekom kullanıcılarına şu yanıtı veriyor: Merhaba, yaşamış olduğunuz iletişim sorunu şirketimiz kaynaklı değildir. Belirli aralıklarla tekrar arama yapmayı denemenizi rica ederiz.

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