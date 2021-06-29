Şeyma Subaşı'dan yeni açıklama: Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı çıktı, ayrılık nedeni ne?
Şeyma Subaşı'dan ayrılık nedeni ve ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı olduğu iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili iddialar sosyal medyaya da damga vurmuştu. Mohammed Alsaloussi’nin dolandırıcı olduğu, hatta evlilik teklifi ettiği yüzüğün de sahte olduğu iddia edilmişti. Şeyma Subaşı Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ayrılık haberini doğruladı ve iddialara yanıt verdi. Peki, Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı çıktı, ayrılık nedeni ne?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yalanladığı bebek haberini daha sonra doğrulayan ancak stres nedeniyle bebeğini düşürdüğünü açıklayan Şeyma Subaşı ve eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi bir kez daha magazin sayfalarına konu oldu. Şeyma Subaşı’na yaptığı jestler ve aldığı hediyelerle adından söz ettiren Mohammed Alsaloussi’nin dolandırıcı olduğu iddia edildi.
2
Söylentilere göre, Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’na taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıktı. Kendisine yapılan tüm jestlerin sahte olduğunu öğrenen Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrıldı.
3
AÇIKLAMA YAPTI
Medyada çıkan haberler karşısında sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, "Bugün çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın." ifadelerini kullandı.
4
Daha önce de benzere iddialara gündeme gelmiş, Şeyma Subaşı sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı: "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor."