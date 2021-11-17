Açıkcezaevi izinleri uzatıldı mı? Son tarih hakkında önemli detay
Açıkcezaevi izinleri, mahkumların ve ailelerinin yakından takip ettiği konular arasında yer buluyor. Türkiye genelinde binlerce mahkumun faydalandığı açıkcezaevi izinleri, COVİD-19 dolayısıyla gündemde gelmiş ve virüs yayılımını kontrol altında tutmak için uygulanmıştı. Açıkcezaevi izinleri bir süredir 2'şer aylık periyodlarla uzatılmış ve son uzatılma tarihi 30 Kasım olarak duyurulmuştu. Peki, 30 Kasım 2021 tarihine kısa bir süre kala açıkcezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Açıkcezaevi izinleri Covid-19 nedeniyle ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüleri yakından ilgilendiriyor. Açıkcezaevi izinleri, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiler dahilinde 30 Kasım 2021 tarihinde sona eriyor. Peki, bu konu hakkında son gelişmeler neler olacak, uzatılma süreci mümkün mü? İşte, o detaylar
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AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nce, koronavirüs izninden dönecek mahkumlar için yol haritasını da hazırladı. Kalan cezalarını çekmek için salgın izninden dönecek mahkumlar koronavirüs aşısı yaptıracaklar. Cezaevine girmeden 48 saat önce de PCR testi yaptıracaklar. Cezaevine HES kodu ile girecekler. CTE’nin, koronavirüs izninden dönecek mahkumlarla ilgili duyurusu özetle şöyle:
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“14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım tarihinde son bulacaktır.
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Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin, aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığı’nın aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları.